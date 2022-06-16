https://sputnik-georgia.ru/20220616/v-kakheti-podschityvayut-uscherb-ot-grada-267513243.html

В Кахети подсчитывают ущерб от града

В Кахети подсчитывают ущерб от града

На данный момент специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихией 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T13:01+0400

2022-06-16T13:01+0400

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кахети

град

гурджаанский район

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Виноградники, посевы и фруктовые сады в селах районов Гурджаани, Ахмета и Сигнахи (регион Кахети) пострадали от града, который выпал накануне, сообщает телеканал "Рустави 2".За двадцать минут град уничтожил в основном урожай персиков и абрикосов. В настоящее время специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный непогодой.По словам фермера, противоградовые ракеты выпустили дважды, однако этого, по его мнению, недостаточно.В свою очередь, мэр Гурджаани Зураб Утиашвили считает, что противоградовые системы сработали успешно, иначе ущерб был бы намного больше."Нам удалось вовремя рассеять большое градовое облако, которое могло распространиться практически на весь муниципалитет. По нашей предварительной информации, ущерб на одну тысячу гектаров и, возможно, больше", - отметил Утиашвили.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, кахети, град, гурджаанский район, сигнахи