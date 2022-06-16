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В Кахети подсчитывают ущерб от града
В Кахети подсчитывают ущерб от града
На данный момент специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихией 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T13:01+0400
2022-06-16T13:29+0400
грузия
новости
происшествия
кахети
град
гурджаанский район
сигнахи
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Виноградники, посевы и фруктовые сады в селах районов Гурджаани, Ахмета и Сигнахи (регион Кахети) пострадали от града, который выпал накануне, сообщает телеканал "Рустави 2".За двадцать минут град уничтожил в основном урожай персиков и абрикосов. В настоящее время специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный непогодой.По словам фермера, противоградовые ракеты выпустили дважды, однако этого, по его мнению, недостаточно.В свою очередь, мэр Гурджаани Зураб Утиашвили считает, что противоградовые системы сработали успешно, иначе ущерб был бы намного больше."Нам удалось вовремя рассеять большое градовое облако, которое могло распространиться практически на весь муниципалитет. По нашей предварительной информации, ущерб на одну тысячу гектаров и, возможно, больше", - отметил Утиашвили.
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В Кахети подсчитывают ущерб от града

13:01 16.06.2022 (обновлено: 13:29 16.06.2022)
© photo: Aspindza City Hall Град
Град - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
© photo: Aspindza City Hall
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На данный момент специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихией
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Виноградники, посевы и фруктовые сады в селах районов Гурджаани, Ахмета и Сигнахи (регион Кахети) пострадали от града, который выпал накануне, сообщает телеканал "Рустави 2".
За двадцать минут град уничтожил в основном урожай персиков и абрикосов. В настоящее время специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный непогодой.

"Стихия была ужасной. Уничтожила все, что было – абрикосы, персики. Я уже начал собирать урожай, абрикосы собрал два раза. Поспели нектарины, которые я собирался собрать через несколько дней", - сказал фермер Георгий Китесашвили.

По словам фермера, противоградовые ракеты выпустили дважды, однако этого, по его мнению, недостаточно.
В свою очередь, мэр Гурджаани Зураб Утиашвили считает, что противоградовые системы сработали успешно, иначе ущерб был бы намного больше.
"Нам удалось вовремя рассеять большое градовое облако, которое могло распространиться практически на весь муниципалитет. По нашей предварительной информации, ущерб на одну тысячу гектаров и, возможно, больше", - отметил Утиашвили.
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