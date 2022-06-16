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Врачебная ошибка: в Грузии приостановили работу трех медиков
Врачебная ошибка: в Грузии приостановили работу трех медиков
В Грузии периодически оценивают качество медицинского обслуживания со стороны медиков 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Совет профразвития врачей Грузии приостановил действие государственного сертификата трем врачам на разный срок, еще двое медиков получили письменное предупреждение, сообщает Минздрав страны.В министерстве здравоохранения Грузии прошло очередное заседание Совета профразвития врачей. Всего было рассмотрено пять дел, в рамках которых члены совета обсудили профессиональную ответственность шести медиков.Члены совета рассматривают качество медицинского обслуживания со стороны медиков, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтичного отношения с больными.С учетом выявленных нарушений, совет может запретить медику продолжить врачебную деятельность, приостановить сертификат на определенный срок, обязать пройти курс профреабилитации или же выдать письменное предупреждение.Для быстрого и объективного реагирования на жалобы пациентов, в 2022 году был создан Совет профразвития врачей. Режим работы совета стал более интенсивным, чтобы своевременно изучить все жалобы пациентов, отметил глава Минздрава.
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Врачебная ошибка: в Грузии приостановили работу трех медиков

07:31 16.06.2022
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov / Перейти в фотобанкБольница
Больница - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2022
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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В Грузии периодически оценивают качество медицинского обслуживания со стороны медиков
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Совет профразвития врачей Грузии приостановил действие государственного сертификата трем врачам на разный срок, еще двое медиков получили письменное предупреждение, сообщает Минздрав страны.
В министерстве здравоохранения Грузии прошло очередное заседание Совета профразвития врачей. Всего было рассмотрено пять дел, в рамках которых члены совета обсудили профессиональную ответственность шести медиков.
Члены совета рассматривают качество медицинского обслуживания со стороны медиков, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтичного отношения с больными.
С учетом выявленных нарушений, совет может запретить медику продолжить врачебную деятельность, приостановить сертификат на определенный срок, обязать пройти курс профреабилитации или же выдать письменное предупреждение.
Для быстрого и объективного реагирования на жалобы пациентов, в 2022 году был создан Совет профразвития врачей. Режим работы совета стал более интенсивным, чтобы своевременно изучить все жалобы пациентов, отметил глава Минздрава.
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