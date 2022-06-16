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Жить в Грузии: сколько граждан России, Беларуси и Украины поселились в стране

Жить в Грузии: сколько граждан России, Беларуси и Украины поселились в стране

77 иностранцев, которые за последние время получили вид на жительство в Грузии – бывшие граждане этой страны 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T09:01+0400

2022-06-16T09:01+0400

2022-06-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Вид на жительство в Грузии с начала спецоперации на Украине получили около 1,2 тысячи граждан России, Беларуси и Украины, говорится в ответе министерства юстиции Грузии на запрос депутата от партии "Гирчи" Яго Хвичия.Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу беспрепятственно находиться в Грузии, вне зависимости от срока действия визы, а также приглашать к себе других иностранцев.По данным Минюста, за видом на жительство в период с 1 февраля по 20 мая 2022 года обратились 1 866 граждан России, Беларуси и Украины, заявки 1 184 были удовлетворены.В частности, вид на жительство получили 824 гражданина России, 192 гражданина Беларуси и 168 граждан Украины. При этом 77 из них – бывшие граждане Грузии.Для получения вида на жительство иностранные граждане должны подать документы, необходимые для получения конкретного вида на жительство, которых в Грузии десять. Граждане России, Беларуси и Украины за отчетный период получили следующие виды на жительство: трудовой, инвестиционный, краткосрочный, а также с целью восстановления семьи с гражданином Грузии.

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