https://sputnik-georgia.ru/20220616/zhitel-gruzii-prinuzhdal-17-letnyuyu-doch-vyyti-zamuzh---mvd-267534268.html

Житель Грузии принуждал 17-летнюю дочь выйти замуж - МВД

Житель Грузии принуждал 17-летнюю дочь выйти замуж - МВД

В полицию обратилась дочь обвиняемого, теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T18:51+0400

2022-06-16T18:51+0400

2022-06-16T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в регионе Квемо Картли 41-летнего мужчину по обвинению в понуждении несовершеннолетней дочери к вступлению в брак, сообщает пресс-служба ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "понуждение, совершенное в отношении несовершеннолетнего". За преступление ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Следствие установило, что обвиняемый путем психологического воздействия принуждал свою 17-летнюю дочь к вступлению в брак против ее воли. Девушка сообщила об этом в полицию.После получения уведомления полиция провела соответствующие следственные и процессуальные действия, мужчина был задержан.В настоящее время подросток переведена в приют, а в отношении других членов ее семьи был выписан сдерживающий ордер.Следствие по делу продолжается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия