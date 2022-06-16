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Житель Грузии принуждал 17-летнюю дочь выйти замуж - МВД
Житель Грузии принуждал 17-летнюю дочь выйти замуж - МВД
В полицию обратилась дочь обвиняемого, теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы 16.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-16T18:51+0400
2022-06-16T18:51+0400
2022-06-16T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в регионе Квемо Картли 41-летнего мужчину по обвинению в понуждении несовершеннолетней дочери к вступлению в брак, сообщает пресс-служба ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "понуждение, совершенное в отношении несовершеннолетнего". За преступление ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Следствие установило, что обвиняемый путем психологического воздействия принуждал свою 17-летнюю дочь к вступлению в брак против ее воли. Девушка сообщила об этом в полицию.После получения уведомления полиция провела соответствующие следственные и процессуальные действия, мужчина был задержан.В настоящее время подросток переведена в приют, а в отношении других членов ее семьи был выписан сдерживающий ордер.Следствие по делу продолжается.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Житель Грузии принуждал 17-летнюю дочь выйти замуж - МВД
В полицию обратилась дочь обвиняемого, теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в регионе Квемо Картли 41-летнего мужчину по обвинению в понуждении несовершеннолетней дочери к вступлению в брак, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье "понуждение, совершенное в отношении несовершеннолетнего". За преступление ему грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
Следствие установило, что обвиняемый путем психологического воздействия принуждал свою 17-летнюю дочь к вступлению в брак против ее воли. Девушка сообщила об этом в полицию.
После получения уведомления полиция провела соответствующие следственные и процессуальные действия, мужчина был задержан.
В настоящее время подросток переведена в приют, а в отношении других членов ее семьи был выписан сдерживающий ордер.
Следствие по делу продолжается.