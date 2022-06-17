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Ассанж будет экстрадирован в США - МВД Британии приняло решение

Ассанж будет экстрадирован в США - МВД Британии приняло решение

Решение МВД Британии об экстрадиции будет оспорено. Ассанж имеет право обжаловать решение в течение двух недель, заявили в Wikileaks 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T17:21+0400

2022-06-17T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн - Sputnik. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, говорится в сообщении Wikileaks.В организации назвали это решение "темным днем" для свободы слова и пообещали оспорить решение главы МВД. Как заявила Пател, для этого у Ассанжа есть две недели.Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи, Ассанжу в США грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Британский союз журналистов принял резолюцию в защиту Ассанжа >>В сообщении Wikileaks отмечается, что решение МВД Британии об экстрадиции будет оспорено. Ассанж имеет право обжаловать решение в течение двух недель.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций на Ближнем Востоке.

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