https://sputnik-georgia.ru/20220617/avtorizatsiya-dlya-detskikh-sadov-gruzii-stanet-obyazatelnoy-267556608.html

Авторизация детских садов в Грузии станет обязательной

Авторизация детских садов в Грузии станет обязательной

Регистрацию обязаны пройти все государственные и частные учреждения 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии с 2022 года начинает реформу системы детских садов, которая предусматривает авторизацию и улучшение качества работы действующих учреждений дошкольного образования, сообщает пресс-служба ведомства.Главной целью реформы является содействие улучшению качества дошкольного образования в стране, а также подготовка детей к школе, отметили в Минобразования.Регистрацию обязаны пройти все те государственные и частные учреждения, которые до 1 июля этого года работали в качестве учреждения раннего воспитания и образования или же учреждения дошкольного воспитания и образования.Регистрация важна исходя из того, что именно она позволит вести деятельность детским садам до того, как они пройдут авторизацию, отмечают в ведомстве. Более того, на основе новых данных будет создана первая единая база учреждений раннего и дошкольного воспитания и образования.Кроме того, в рамках реформы планируется создание группы специалистов, члены которой индивидуально будут работать с каждым учреждением и помогут им в дальнейшем развитии. Помимо этого, планируется усиление роли и включенности родителей в образовательный процесс. Именно группа, состоящая из родителей, станет важным участником процесса самооценки учреждения.Пройти регистрацию можно по ссылке. Получить дополнительную информацию в связи с регистрацией можно позвонив на горячую линию Минобразования +995 322 200 220, или на страницах ведомства в соцсетях.Авторизацию учреждения должны будут проходить раз в четыре года. В рамках новой реформы будет внедрена практика ежегодной самооценки для этих учреждений.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, детский сад, новости, общество, дети, минобразования грузии, образование в грузии