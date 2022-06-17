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Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержаны восемь человек

Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержаны восемь человек

Дело касается воровских разборок в связи с финансовыми и бытовыми спорами с участием "вора в законе" Миндии Лавасоглы 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Криминальная полиция задержала за связь с "воровским миром" восемь человек, еще одному заочно предъявлено обвинение, говорится в заявлении МВД. Факт "воровских разборок" касательно финансовых споров МВД и генпрокуратура Грузии выявили в результате совместной работы.Трое, в том числе брат "вора в законе" Романа Хмаладзе по прозвищу Рома Батумский, задержаны за членство в "воровском мире".Двое, в том числе брат "вора в законе" Аслана Кобуладзе по прозвищу Аслан Батумский, задержаны за поддержку "воровского мира". За обращение за помощью к члену "воровского мира" задержаны три человека – два брата и их родственник. Спор касался денег и земельного участка. Еще одному фигуранту дела по прозвищу "Балу" заочно предъявлено обвинение в членстве в "воровском мире". Обвиняемым грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла компьютерную технику, крупную сумму денег и мобильные телефоны обвиняемых, посредством которых они связывались друг с другом и с находящимся за рубежом "вором в законе". Кроме того, в ходе личного обыска обвиняемых, а также их жилья были изъяты разного типа огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

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