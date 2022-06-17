https://sputnik-georgia.ru/20220617/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-petrovskiy-post-2022-kalendar-pitaniya-267555973.html

Что можно и нельзя есть в Петровский пост 2022? Календарь питания

Что можно и нельзя есть в Петровский пост 2022? Календарь питания

Петровский или Петров пост по православному церковному календарю в 2022-м начнется 20 июня и продлится 22 дня

2022-06-17T10:57+0400

2022-06-17T10:57+0400

2022-06-17T11:13+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

церковный праздник

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/17/250133520_211:72:1280:673_1920x0_80_0_0_011bc706e4e9dc30e49d389d66da2a8f.jpg

Первый летний многодневный пост готовит верующих ко дню святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который православные ежегодно отмечают 12 июля. Верующие в Петровский пост, как и в любой другой, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от грешных мыслей, страстей и вредных привычек.Что можно и нельзя есть в Петровский пост, а также календарь питания по дням вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Что можно и нельзя есть по днямПетровский пост менее строгий, чем Великий. По церковному уставу в первый летний пост нельзя кушать мясные и молочные продукты, однако в некоторые дни недели можно есть рыбу.В Петровский пост можно есть сырые, тушеные, вареные, запеченные и соленые блюда. Соблюдающим пост можно в свой рацион включить овощи, зелень, грибы, каши, хлеб, сухари, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, семечки, мед и так далее. Согласно календарю питания, в определенные дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле, и рыбу.В Петровский пост можно есть запеканки, пироги, вареники и другую постную выпечку. А пить можно соки, кисели, морсы и чай.Календарь питанияС помощью календаря питания можно заранее составить меню по дням и сделать свой рацион полезным и питательным.В Петровский пост в понедельник монастырским уставом разрешена горячая еда без растительного масла. В эти дни можно есть различные супы и каши, а также варенья, соленья, зелень и так далее.По вторникам и четвергам в течение Петровского поста можно есть овощи, грибы, рыбу, крупы с растительным маслом, то есть можно готовить различные постные блюда.Вино можно добавить в меню в субботние и воскресные дни, но напиваться нельзя.День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в пост не входит. Однако если он выпадает на среду или пятницу, то является постным, но невысокой степени строгости – разрешена пища с маслом, рыба и вино.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник