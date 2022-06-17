https://sputnik-georgia.ru/20220617/chto-nelzya-delat-v-petrovskiy-post-2022-pravila-posta-267569699.html
Что нельзя делать в Петровский пост 2022? Правила поста
Что нельзя делать в Петровский пост 2022? Правила поста
Петровский пост, по православному церковному календарю, в 2022-м начинается 20 июня и завершится 12 июля великим христианским праздником – днем памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
2022-06-17T16:01+0400
2022-06-17T16:01+0400
2022-06-17T16:01+0400
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Sputnik Грузия поинтересовался, какие правила нужно соблюдать в Петровский пост и чего нельзя делать в этот период.Правила постаПетровский пост, в отличие от Великого, не такой продолжительный и строгий – в 2022-м он длится 22 дня. В период поста верующим также нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но можно рыбу во все дни поста, кроме среды и пятницы.Верующие по церковным правилам для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно исповедовавшись.Правила Петровского поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к празднику, посвященному первоверховным апостолам Петру и Павлу. Правила касаются не только ограничений в еде, но и строгости в соблюдении моральных норм.Православные по правилам поста, в первую очередь, должны заботиться об очищении души и помыслов - для этого важно ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. В дни поста также нужно делать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.Если верующему по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста, он может ограничивать себя в других вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться в Интернете социальными сетями.Что нельзя делатьВ пост нужно молиться и каяться, без них пост – просто диета. Поэтому в Петровский пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадьбу желательно планировать или до начала Петровского поста, или после его завершения.Церковь советует для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, выбрать более уместное по календарю для веселья время.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник
Что нельзя делать в Петровский пост 2022? Правила поста
Петровский пост по православному церковному календарю в 2022-м начинается 20 июня и завершится 12 июля великим христианским праздником – днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Sputnik Грузия
поинтересовался, какие правила нужно соблюдать в Петровский пост и чего нельзя делать в этот период.
Правила поста
Петровский пост, в отличие от Великого, не такой продолжительный и строгий – в 2022-м он длится 22 дня. В период поста верующим также нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но можно рыбу во все дни поста, кроме среды и пятницы.
Верующие по церковным правилам для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно исповедовавшись.
Правила Петровского поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к празднику, посвященному первоверховным апостолам Петру и Павлу. Правила касаются не только ограничений в еде, но и строгости в соблюдении моральных норм.
Православные по правилам поста, в первую очередь, должны заботиться об очищении души и помыслов - для этого важно ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. В дни поста также нужно делать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.
Если верующему по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста, он может ограничивать себя в других вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться в Интернете социальными сетями.
Что нельзя делать
В пост нужно молиться и каяться, без них пост – просто диета. Поэтому в Петровский пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.
Нельзя демонстрировать гордыню – кичиться и поучать других. Также нельзя раздражаться, ссориться, делать больно родным и близким, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.
По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадьбу желательно планировать или до начала Петровского поста, или после его завершения.
Церковь советует для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, выбрать более уместное по календарю для веселья время.
Материал подготовлен на основе открытых источников