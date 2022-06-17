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Что нельзя делать в Петровский пост 2022? Правила поста

Что нельзя делать в Петровский пост 2022? Правила поста

Петровский пост, по православному церковному календарю, в 2022-м начинается 20 июня и завершится 12 июля великим христианским праздником – днем памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

2022-06-17T16:01+0400

2022-06-17T16:01+0400

2022-06-17T16:01+0400

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Sputnik Грузия поинтересовался, какие правила нужно соблюдать в Петровский пост и чего нельзя делать в этот период.Правила постаПетровский пост, в отличие от Великого, не такой продолжительный и строгий – в 2022-м он длится 22 дня. В период поста верующим также нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, но можно рыбу во все дни поста, кроме среды и пятницы.Верующие по церковным правилам для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно исповедовавшись.Правила Петровского поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к празднику, посвященному первоверховным апостолам Петру и Павлу. Правила касаются не только ограничений в еде, но и строгости в соблюдении моральных норм.Православные по правилам поста, в первую очередь, должны заботиться об очищении души и помыслов - для этого важно ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. В дни поста также нужно делать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.Если верующему по каким-либо причинам нельзя соблюдать все правила поста, он может ограничивать себя в других вещах. Например, не смотреть в пост телевизор или не пользоваться в Интернете социальными сетями.Что нельзя делатьВ пост нужно молиться и каяться, без них пост – просто диета. Поэтому в Петровский пост, как и в любой другой, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.По церковным правилам венчаться во время поста нельзя, поэтому свадьбу желательно планировать или до начала Петровского поста, или после его завершения.Церковь советует для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, выбрать более уместное по календарю для веселья время.Материал подготовлен на основе открытых источников

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