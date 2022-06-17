https://sputnik-georgia.ru/20220617/evrokomissiya-poka-ne-rekomendovala-dat-gruzii-status-kandidata-v-es--267555791.html

Еврокомиссия пока не рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия пока не рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия сочла, что на данном этапе Грузия не удовлетворяет условиям 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T14:12+0400

2022-06-17T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Еврокомиссия подготовила заключение по Грузии, согласно которому не стала рекомендовать на данном этапе Евросоюзу присвоить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС."Грузия разделяет тот потенциал, который есть у Украины и Молдовы. У нее сильная заявка, особенно в направлении сильного частного сектора экономики рыночной ориентации. И для успеха страна должна собраться политически и определить повестку для структурных реформ в направлении Евросоюза", – сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге.По ее словам, этот путь обязательно должен быть ассоциирован с обязательными реформами, объединением гражданского общества и в направлении общей политической поддержки.Между тем, Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдове.Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая среди стран "Ассоциированного трио".Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта. Аналогичную заявку чуть раньше подала Украина. Заключение было подготовлено на основании ответов в опросниках, которые все три страны получили в ускоренном порядке и заполнили также в сжатые сроки. Заключения по Грузии, Украине и Молдове Еврокомиссия передаст странам членам Евросоюза и Евросовету. Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, европарламент, грузия - ес, евросоюз