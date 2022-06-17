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Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T13:39+0400
2022-06-17T13:39+0400
2022-06-17T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны, по финальной оценке, в мае ускорилась до абсолютно рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, новости
Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1 процента
Годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik.
Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны, по финальной оценке, в мае ускорилась до абсолютно рекордных за всю историю наблюдения 8,1% с апрельских 7,4%, пишет РИА Новости
со ссылкой на данные
Евростата.
Отмечается, что показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой. При этом, годом ранее в мае в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 2% годовых.
Только за май нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5%, как и ожидалось.