https://sputnik-georgia.ru/20220617/kontserty-ansamblya-sukhishvili-proydut-v-tbilisi-267403864.html

Концерты ансамбля "Сухишвили" пройдут в Тбилиси

Концерты ансамбля "Сухишвили" пройдут в Тбилиси

Это будут последние выступления культового ансамбля в этом сезоне 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T08:01+0400

2022-06-17T08:01+0400

2022-06-17T08:01+0400

нино сухишвили

илико сухишвили

ансамбль "сухишвили"

культура

грузия

новости

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Концерты Национального ансамбля Грузии "Сухишвили" пройдут на сцене Тбилисского концертного зала (Филармонии) 30 июня и 1 июля.По возвращении из продолжительного европейского турне – 5 стран (Хорватия, Болгария, Сербия, Румыния, Молдова) и 11 концертов, а также по просьбе зрителей, ансамбль "Сухишвили" проведет последние выступления в Тбилиси в этом сезоне.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны.Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

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нино сухишвили, илико сухишвили, ансамбль "сухишвили", культура, грузия, новости, тбилиси