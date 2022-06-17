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Кот Мостик стал одним из символов Крыма на ПМЭФ
Кот Мостик стал одним из символов Крыма на ПМЭФ
Мягкие игрушки были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ по заказу Корпорации развития Республики Крым 17.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Мягкая игрушка "Кот Мостик" стал одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев."Блогер Мостик символизирует новую эпоху возрождения Крыма, эпоху воссоединения с Россией. Мостик и был не только летописцем строительства, но и объединенным символом новой истории российского Крыма. В кратчайшие сроки был построен Крымский мост, соединивший не просто два берега Керченского пролива, но и восстановивший общую историю и разорванные судьбы людей", – отметил он.Мягкие игрушки были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ по заказу Корпорации развития Республики Крым. Их будут вручать подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка рыжего кота выполнена российскими производителями. На груди у него прикреплено удостоверение редактора котоновостей, а на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым".Кот появился с началом подготовительных работ по возведению Крымского моста и на протяжении всего процесса рассказывал своим подписчикам обо всех этапах строительства.Коту Мостику, талисману Керченской переправы, найдут невесту в Крыму &gt;&gt;После окончания стройки он переквалифицировался в журналиста и возглавил отдел котоновостей крымского подразделения МИА "Россия сегодня". Сейчас пушистый символ Крымского моста в своем блоге рассказывает о достопримечательностях полуострова, национальной кухне, культурной жизни самого молодого российского региона.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Международное информационное агентство Sputnik является информационным партнером форума.
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Кот Мостик стал одним из символов Крыма на ПМЭФ

22:58 17.06.2022 (обновлено: 00:40 18.06.2022)
© photo: SputnikПлюшевый кот Мостик
Плюшевый кот Мостик - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2022
© photo: Sputnik
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Мягкие игрушки были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ по заказу Корпорации развития Республики Крым
ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Мягкая игрушка "Кот Мостик" стал одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.
"Блогер Мостик символизирует новую эпоху возрождения Крыма, эпоху воссоединения с Россией. Мостик и был не только летописцем строительства, но и объединенным символом новой истории российского Крыма. В кратчайшие сроки был построен Крымский мост, соединивший не просто два берега Керченского пролива, но и восстановивший общую историю и разорванные судьбы людей", – отметил он.
Мягкие игрушки были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ по заказу Корпорации развития Республики Крым. Их будут вручать подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка рыжего кота выполнена российскими производителями. На груди у него прикреплено удостоверение редактора котоновостей, а на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым".
Кот появился с началом подготовительных работ по возведению Крымского моста и на протяжении всего процесса рассказывал своим подписчикам обо всех этапах строительства.
Коту Мостику, талисману Керченской переправы, найдут невесту в Крыму >>
После окончания стройки он переквалифицировался в журналиста и возглавил отдел котоновостей крымского подразделения МИА "Россия сегодня". Сейчас пушистый символ Крымского моста в своем блоге рассказывает о достопримечательностях полуострова, национальной кухне, культурной жизни самого молодого российского региона.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Международное информационное агентство Sputnik является информационным партнером форума.
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