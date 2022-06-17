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"Мы ничего не потеряли" - политолог об отказе предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС

"Мы ничего не потеряли" - политолог об отказе предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС

Грузия по большому счету ничего не потеряла, не получив статус кандидата в Евросоюз, заявил политолог Васо Капанадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T19:53+0400

2022-06-17T19:53+0400

2022-06-17T19:53+0400

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Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям."Даже если 24 июня мы получим этот статус, то это нас поставит в очень долгий период ожидания. Минимум лет 20 придется ждать, а какова будет судьба самого Евросоюза - уже большой вопрос", - сказал Капанадзе.В документе Еврокомиссии по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.Между тем, решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.

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грузия, евросоюз, мультимедиа, видео, видео