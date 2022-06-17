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Национальной федерации бокса Грузии приостановили финансирование
Национальной федерации бокса Грузии приостановили финансирование
Боксеры сборной, как и в целом грузинский бокс, "заслуживают лучшего руководства", заявила Цулукиани 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T15:05+0400
2022-06-17T15:05+0400
2022-06-17T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальной федерации бокса Грузии приостановили финансирование до избрания нового руководства – это решение министерства культуры, спорта и молодежи, которое финансирует организацию, заявила глава ведомства Тея Цулукиани.По словам Цулукиани, боксеры сборной страны, как и в целом грузинский бокс, "заслуживают лучшего руководства", передает Первый канал.Министр отметила, что в этом году федерация получила из бюджета 800 тысяч лари (более 274 тысяч долларов), а остальная сумма – около 400 тысяч лари (137 тысяч долларов) – будет передана организации уже после избрания нового руководства.Тея Цулукиани также поздравила боксеров с последней победой. В конце мая мужская сборная Грузии по боксу вернулась с континентального первенства в Ереване с четырьмя медалями, три из которых высшей пробы. "Я хотела бы еще раз поздравить тренеров наших боксеров, боксеров и их семьи, родителей, которые привлекли их к этому виду спорта и поддерживали в том, чтобы они добились исторической победы несколько недель назад. Я была рада познакомиться со спортсменами из разных регионов Грузии, и они действительно принесли нам большую гордость", – сказала она.Напомним, золото Грузии принесли Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Георгий Кушиташвили (86 кг). Серебряную медаль на родину привез Лаша Гурули (67 кг).
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спорт, тея цулукиани, спорт, новости, грузия, бокс
Национальной федерации бокса Грузии приостановили финансирование
Боксеры сборной, как и в целом грузинский бокс, "заслуживают лучшего руководства", заявила Цулукиани
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальной федерации бокса Грузии приостановили финансирование до избрания нового руководства – это решение министерства культуры, спорта и молодежи, которое финансирует организацию, заявила глава ведомства Тея Цулукиани.
По словам Цулукиани, боксеры сборной страны, как и в целом грузинский бокс, "заслуживают лучшего руководства", передает Первый канал
.
Министр отметила, что в этом году федерация получила из бюджета 800 тысяч лари (более 274 тысяч долларов), а остальная сумма – около 400 тысяч лари (137 тысяч долларов) – будет передана организации уже после избрания нового руководства.
"Начисление этой суммы приостановлено до тех пор, пока не будут проведены выборы и не будет выбрано новое руководство. Это решение министерства, у которого есть свои серьезные причины. Это не происходит беспричинно", – сказала глава Минспорта.
Тея Цулукиани также поздравила боксеров с последней победой. В конце мая мужская сборная Грузии по боксу вернулась с континентального первенства в Ереване с четырьмя медалями, три из которых высшей пробы.
"Я хотела бы еще раз поздравить тренеров наших боксеров, боксеров и их семьи, родителей, которые привлекли их к этому виду спорта и поддерживали в том, чтобы они добились исторической победы несколько недель назад. Я была рада познакомиться со спортсменами из разных регионов Грузии, и они действительно принесли нам большую гордость", – сказала она.
Напомним, золото Грузии принесли Сахил Алахвердов (48 кг), Артюш Гомцян (60 кг), Георгий Кушиташвили (86 кг). Серебряную медаль на родину привез Лаша Гурули (67 кг).