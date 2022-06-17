https://sputnik-georgia.ru/20220617/nikakikh-ustupok-kak-prokhodit-18-y-den-zabastovki-na-zavodakh-borzhomi-267563587.html

Никаких уступок: как проходит 18-й день забастовки на заводах "Боржоми"

Никаких уступок: как проходит 18-й день забастовки на заводах "Боржоми"

Трехчасовые переговоры между протестующими и властью ни к чему не привели 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T13:17+0400

2022-06-17T13:17+0400

2022-06-17T13:17+0400

боржоми

"боржоми"

ираклий гарибашвили

новости

общество

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Встреча работников заводов "Боржоми" с представителями правительства оказалась безрезультативной – оба завода по розливу минеральной воды вновь пикетированы.Протест работников "Боржоми" продолжается 18-й день. Протестующие требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.По заданию премьер-министра к решению проблемы подключилась Инспекция труда, которая начала изучение оснований для увольнения сотрудников.По информации телеканала, представители правительства встретились с протестующими накануне в здании мэрии Боржоми. Трехчасовые переговоры не привели к какому-либо соглашению.При этом бастующие получили предложение от представителей правительства, что те вернут на работу 45 сотрудников, а пятерых уволят, но выплатят им компенсацию.По словам протестующих, на данный момент они пока не планируют приступать к радикальным мерам и перекрывать центральную автомагистраль. Они ждут продолжения переговоров. Не исключено, что очередной раунд переговоров пройдет сегодня.К этому времени у заводов мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Как заявил Ираклий Гарибашвили 13 июня, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все сотрудники заводов "Боржоми" "добьются справедливости".О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.

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боржоми, "боржоми", ираклий гарибашвили, новости, общество, грузия