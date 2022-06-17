https://sputnik-georgia.ru/20220617/nikakikh-ustupok-kak-prokhodit-18-y-den-zabastovki-na-zavodakh-borzhomi-267563587.html
Никаких уступок: как проходит 18-й день забастовки на заводах "Боржоми"
Никаких уступок: как проходит 18-й день забастовки на заводах "Боржоми"
Трехчасовые переговоры между протестующими и властью ни к чему не привели 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T13:17+0400
2022-06-17T13:17+0400
2022-06-17T13:17+0400
боржоми
"боржоми"
ираклий гарибашвили
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Встреча работников заводов "Боржоми" с представителями правительства оказалась безрезультативной – оба завода по розливу минеральной воды вновь пикетированы.Протест работников "Боржоми" продолжается 18-й день. Протестующие требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.По заданию премьер-министра к решению проблемы подключилась Инспекция труда, которая начала изучение оснований для увольнения сотрудников.По информации телеканала, представители правительства встретились с протестующими накануне в здании мэрии Боржоми. Трехчасовые переговоры не привели к какому-либо соглашению.При этом бастующие получили предложение от представителей правительства, что те вернут на работу 45 сотрудников, а пятерых уволят, но выплатят им компенсацию.По словам протестующих, на данный момент они пока не планируют приступать к радикальным мерам и перекрывать центральную автомагистраль. Они ждут продолжения переговоров. Не исключено, что очередной раунд переговоров пройдет сегодня.К этому времени у заводов мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Как заявил Ираклий Гарибашвили 13 июня, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все сотрудники заводов "Боржоми" "добьются справедливости".О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.
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боржоми, "боржоми", ираклий гарибашвили, новости, общество, грузия
Никаких уступок: как проходит 18-й день забастовки на заводах "Боржоми"
Трехчасовые переговоры между протестующими и властью ни к чему не привели
ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. Встреча работников заводов "Боржоми" с представителями правительства оказалась безрезультативной – оба завода по розливу минеральной воды вновь пикетированы.
Протест работников "Боржоми" продолжается 18-й день. Протестующие требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.
По заданию премьер-министра к решению проблемы подключилась Инспекция труда, которая начала изучение оснований для увольнения сотрудников.
"Пока последний работник не вернется на завод, мы возвращаться не собираемся. Ни на какие уступки мы не идем, бастуем сегодня… К этому кризису привели они", – заявил один из протестующих в эфире телеканала TV Pirveli.
По информации телеканала, представители правительства встретились с протестующими накануне в здании мэрии Боржоми. Трехчасовые переговоры не привели к какому-либо соглашению.
При этом бастующие получили предложение от представителей правительства, что те вернут на работу 45 сотрудников, а пятерых уволят, но выплатят им компенсацию.
По словам протестующих, на данный момент они пока не планируют приступать к радикальным мерам и перекрывать центральную автомагистраль. Они ждут продолжения переговоров. Не исключено, что очередной раунд переговоров пройдет сегодня.
К этому времени у заводов мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
Как заявил Ираклий Гарибашвили 13 июня, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все сотрудники заводов "Боржоми" "добьются справедливости".
О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.