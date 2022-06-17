https://sputnik-georgia.ru/20220617/peregovory-baku-i-erevana-v-tbilisi-kto-za-i-protiv-267569890.html

Переговоры Баку и Еревана в Тбилиси: кто "за" и "против"

Переговоры Баку и Еревана в Тбилиси: кто "за" и "против"

Алиев заявил, что Армения отказывается от встречи в Тбилиси, Ереван это отрицает 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T15:26+0400

2022-06-17T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Ереван никогда не отвергал предложения Азербайджана о проведении трехсторонней встречи в Тбилиси, так в армянском МИДе ответили на заявление Баку. Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что Ереван отказывается от встречи глав МИД Армении, Грузии и Азербайджана в Тбилиси."Армения всегда положительно относилась к таким контактам и отмечала, что надо работать над их продуктивностью", - заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Что сказал Алиев?Президент Азербайджана, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме, заявил, что Армения по непонятной причине отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа, которая должна была состояться в Тбилиси.По его словам, с аналогичными предложениями выступали и европейские институты, но со стороны Армении вновь последовал отказ."Если Армения не хочет установления мира на Южном Кавказе, то возникает вопрос: чего они хотят? Еще одна война будет для них катастрофой, и они это прекрасно понимают", - добавил Алиев.Конфликт между Баку и ЕреваномВ конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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