https://sputnik-georgia.ru/20220617/pobezhdayuschiy-vse-vystavka-kartin-gii-bugadze-proydet-v-tbilisi-267562719.html

"Побеждающий все": выставка картин Гии Бугадзе пройдет в Тбилиси

"Побеждающий все": выставка картин Гии Бугадзе пройдет в Тбилиси

Живописец по-новому переосмысливает ценность и силу цвета и Солнца 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T12:59+0400

2022-06-17T12:59+0400

2022-06-17T12:59+0400

гия бугадзе

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выставка

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Персональная выставка работ известного грузинского художника Гии Бугадзе под названием "Кожа солнца" (Skin of The Sun) открывается в столичной Bugadze Gallery 18 июня."Я понял! Время не уходит, а меняется. Есть только то, что имеет свое "другое". Луч, свет, как и мысль, могут быть такими же текучими, как вода; плотными, как почва; дрожащими, как воздух и жгучими, как огонь. Свет имеет способность преодолевать тьму через страдания, борьбу, и таким образом родиться, произвести чудо – цвет! Так что цвет – это свет рождающих страданий и радость осознания. В финале он превратится в золото. А золото есть твердый лик солнца, его кожа, которая не только ни цвет, ни земля, ни вода, ни воздух, она сама есть свет, побеждающий все, зло и мрак", – так описывает идею своей выставки сам живописец.Примечательно, что выставка будет проходить всего пару часов – с 19:00 до 21:30.Гия Бугадзе – грузинский художник-монументалист. В 1981 году окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств им. А. Кутателадзе, а в 1985 году – творческую мастерскую Академии художеств СССР. С 1991 года занимал должность проректора по научной части Академии художеств, с 2003 по 2012 год профессор Гия Бугадзе был ректором Академии.Известны его монументальные работы и за рубежом. Бугадзе расписал церковь Мартина Лютера в Берлине (Германия), "Зал Свободы слова" в университете Луизианы (США) и грузинскую православную церковь в Париже. Кроме того, Бугадзе работает художником-постановщиком для театра и кино.Кроме родной Грузии Бугадзе персонально выставлялся в Ватикане, Италии, Испании, Швейцарии, Эстонии, Франции, Германии, России, Украине и Армении.Грузинский художник является обладателем множества различных наград, в том числе премии Президента Франции на международном кинофестивале в Каннах (Франция), медали Ватикана "Карлоса Магнуса" и медали Католикоса Антона.

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гия бугадзе, культура, грузия, новости, выставка