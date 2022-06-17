https://sputnik-georgia.ru/20220617/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-17-iyunya-267510896.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 17 июня

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси 17 июня

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T08:32+0400

2022-06-17T08:32+0400

2022-06-17T09:01+0400

электроэнергия

грузия

новости

общество

тбилиси

теласи

компания "теласи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22763/03/227630353_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_da1f63ff37455a2b65e2aca0d4078458.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 17 июня, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Казбеги (частично), ул. Мицкевича и Деметре Тавдадебули.В Самгорском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет у жителей IV микрорайона и I, III, VI, VII, VIII, IX кварталов V микрорайона Варкетили-3, Верхнего плато Варкетили-3, поселка Аэродрома, поселка Самгори, поселка Вазисубани (частично), Кахетинского шоссе (частично), ул. Триалети, Калоубани, Шуамта, Джавахети, Абашвили, Сацхениси, Штенбергаи Юмашева. С 10:00 до 12:00 часов – у населения жителей ул. Григола Лорткипанидзе.В районе Ваке с 10:00 до 18:00 подача электроэнергии ограничится жителям поселка Цкнети (частично).В Надзаладевском районе с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей пр. Давида Сараджишвили (частично), пр. Гурамишвили, поселка ТЭВЗ (частично), ул. Хевдзмари и Шешелидзе.В Крцанисском с 10:00 до 18:00 на ул. Ортачальской, Горгасали (частично), Мелкадзе, Надиквари, Каландадзе, Крцанисской и Кацитадзе.В Мтацминдском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Коджорского шоссе (частично), сада 9 Апреля, площади Орбелиани, пр. Руставели (частично), ул. Пурцеладзе, Гудиашвили, Васо Абашидзе, Манджгаладзе, Григола Абашидзе, Джорджадзе, Вачнадзе, Табукашвили, Атонели, Асатиани, Мусхелишвили, Нишнианидзе и Амаглеба.Сбой в электроэнергии ждет и район Исани. Там с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Самгори, поселка 8 Легиона, поселка Вазисубани, ул. Цулукидзе, Лагидзе, Шандора Петефи, Мандельштама, Чачуа, 17 Героев Шиндиси, Дзевлеви, Зазы Панаскертел-Цицишвили, Ное Рамишвили и Орбелиани.С 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Царицы Кетеван (частично), Кахетинского шоссе (частично), территории прилегающей к метро "Исани", территории прилегающей к рынку Исани, ул. Джорджа Буша, Ацкури, Доеси, Гарекахети, Цуцхвати, Шорапани, Зиндиси и Иори.В районе Дидубе с 11:00 до 18:00 света не будет у жителей ул. Хошараули. В Чугуретском районе с 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей ул. Ниношвили, Конституции и Чубинашвили.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия, грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, компания "теласи"