https://sputnik-georgia.ru/20220617/putin-rossiya-ne-protiv-vstupleniya-ukrainy-v-evrosoyuz-267583932.html

Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз

Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности, заявил Путин 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, это не военный блок, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022.В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Главная его тема – "Новый мир – новые возможности".

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в мире, россия, новости, украина, евросоюз, владимир путин, пмэф