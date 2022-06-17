https://sputnik-georgia.ru/20220617/putin-rossiya-ne-protiv-vstupleniya-ukrainy-v-evrosoyuz-267583932.html
Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз
Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз
Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности, заявил Путин 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T20:37+0400
2022-06-17T20:37+0400
2022-06-17T20:37+0400
в мире
россия
новости
украина
евросоюз
владимир путин
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267583772_0:0:3363:1893_1920x0_80_0_0_cc6e9abd2696abcc60cba939d1599aa6.jpg
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, это не военный блок, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022.В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Главная его тема – "Новый мир – новые возможности".
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/11/267583772_632:0:3363:2048_1920x0_80_0_0_4e96d3b4859077bdd09b70ccf07b8909.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, украина, евросоюз, владимир путин, пмэф
Путин: Россия не против вступления Украины в Евросоюз
Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Россия не против вступления Украины в Евросоюз, это не военный блок, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022.
"Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности, вот против чего мы выступали, но что касается экономической интеграции, пожалуйста, ради бога, это их выбор", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС.
В пятницу коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление Евросоюз, а вопрос о его предоставлении Грузии пока отложить. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации ЕК.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Главная его тема – "Новый мир – новые возможности".