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Скончался актер культового фильма "Мужчина и женщина
Скончался актер культового фильма "Мужчина и женщина
Актер скончался от старости сегодня утром у себя дома в окружении своих близких 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T21:34+0400
2022-06-17T21:34+0400
2022-06-17T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года.Актер "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.Самыми известными работами актера являются фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, культура
Скончался актер культового фильма "Мужчина и женщина
Актер скончался от старости сегодня утром у себя дома в окружении своих близких
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года.
Актер "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.
Самыми известными работами актера являются фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".