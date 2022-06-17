https://sputnik-georgia.ru/20220617/skonchalsya-akter-kultovogo-filma-muzhchina-i-zhenschina-267585936.html

Скончался актер культового фильма "Мужчина и женщина

Скончался актер культового фильма "Мужчина и женщина

Актер скончался от старости сегодня утром у себя дома в окружении своих близких 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T21:34+0400

2022-06-17T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года.Актер "скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.Самыми известными работами актера являются фильмы "Мужчина и женщина", "Любовь", "Обгон", "И Бог создал женщину".

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