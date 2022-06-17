https://sputnik-georgia.ru/20220617/ukraina-ne-primet-evrovidenie---2023-267568927.html

Украина не примет "Евровидение - 2023"

Украина не примет "Евровидение - 2023"

Европейский вещательный союз начнет переговоры о проведении "Евровидения - 2023" в Великобритании 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. "Евровидение" в 2023 году пройдет не на Украине, представитель которой в этом году победил на международом песенном конкурсе, пишет РИА Новости.Европейский вещательный союз начнет переговоры о проведении "Евровидения - 2023" в Великобритании.Конкурс "Евровидение - 2022" прошел в Турине (Италия) после победы Måneskin с песней "Zitti e buoni" на конкурсе 2021 года. Победителем конкурса стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Это стало третьей победой Украины, после побед в 2004 и 2016 годах, и первой победой полностью украиноязычной песни. Итог голосования телезрителей за украинскую песню — 439 баллов — является рекордным в истории конкурса.

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