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Украина не примет "Евровидение - 2023"
Украина не примет "Евровидение - 2023"
Европейский вещательный союз начнет переговоры о проведении "Евровидения - 2023" в Великобритании 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T14:42+0400
2022-06-17T14:42+0400
2022-06-17T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. "Евровидение" в 2023 году пройдет не на Украине, представитель которой в этом году победил на международом песенном конкурсе, пишет РИА Новости.Европейский вещательный союз начнет переговоры о проведении "Евровидения - 2023" в Великобритании.Конкурс "Евровидение - 2022" прошел в Турине (Италия) после победы Måneskin с песней "Zitti e buoni" на конкурсе 2021 года. Победителем конкурса стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Это стало третьей победой Украины, после побед в 2004 и 2016 годах, и первой победой полностью украиноязычной песни. Итог голосования телезрителей за украинскую песню — 439 баллов — является рекордным в истории конкурса.
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евровидение, в мире, украина, великобритания, европейский вещательный союз, новости
Украина не примет "Евровидение - 2023"
14:42 17.06.2022 (обновлено: 14:48 17.06.2022)
Европейский вещательный союз начнет переговоры о проведении "Евровидения - 2023" в Великобритании
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik.
"Евровидение" в 2023 году пройдет не на Украине, представитель которой в этом году победил на международом песенном конкурсе, пишет РИА Новости
.
"Организаторы конкурса заключили, что Украина из-за сложившейся ситуации не сможеть принять конкурс в 2023 году", - цитирует агентство заявление организаторов вокального фестиваля.
Европейский вещательный союз начнет переговоры о проведении "Евровидения - 2023" в Великобритании.
Конкурс "Евровидение - 2022" прошел в Турине (Италия) после победы Måneskin с песней "Zitti e buoni" на конкурсе 2021 года. Победителем конкурса стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania".
Это стало третьей победой Украины, после побед в 2004 и 2016 годах, и первой победой полностью украиноязычной песни. Итог голосования телезрителей за украинскую песню — 439 баллов — является рекордным в истории конкурса.