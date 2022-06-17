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Украина вводит визовый режим для граждан РФ
Украина вводит визовый режим для граждан РФ
Визовый режим для россиян вводится с 1 июля текущего года 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T15:23+0400
2022-06-17T15:23+0400
2022-06-17T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Украина вводит визовый режим для граждан России, заявил президент страны Владимир Зеленский.Отмечается, что кабмин должен принять в пятницу решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применение некоторых международных договоров Украины с Россией.
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украина, россия, новости, в мире
Украина вводит визовый режим для граждан РФ
Визовый режим для россиян вводится с 1 июля текущего года
ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Украина вводит визовый режим для граждан России, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Украина вводит визовый режим с РФ", - написал в своем Telegram-канале украинский лидер, уточнив, что визовый режим для россиян вводится согласно с запланированным решением кабинета министров с 1 июля этого года.
Отмечается, что кабмин должен принять в пятницу решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применение некоторых международных договоров Украины с Россией.