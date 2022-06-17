https://sputnik-georgia.ru/20220617/ukraina-vvodit-vizovyy-rezhim-dlya-grazhdan-rf-267571188.html

Украина вводит визовый режим для граждан РФ

Украина вводит визовый режим для граждан РФ

Визовый режим для россиян вводится с 1 июля текущего года 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T15:23+0400

2022-06-17T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн – Sputnik. Украина вводит визовый режим для граждан России, заявил президент страны Владимир Зеленский.Отмечается, что кабмин должен принять в пятницу решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применение некоторых международных договоров Украины с Россией.

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