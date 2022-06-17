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https://sputnik-georgia.ru/20220617/ulitsa-imeni-paradzhanova-poyavilas-v-tbilisi-267558030.html
Улица имени Параджанова появилась в Тбилиси
Улица имени Параджанова появилась в Тбилиси
Теперь в грузинской столице есть улица имени знаменитого кинорежиссера и художника 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T11:40+0400
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тбилиси
грузия
новости
культура
сергей параджанов
зураб абашидзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Улица имени культового режиссера Серго Параджанова появилась в столичном районе Мтацминда, по инициативе Комиссии по именам и символике Сакребуло Тбилиси, передает Первый канал.Именем Серго Параджанова был назван поворот Коте Месхи. На открытии улицы присутствовали члены Горсобрания, представители сферы культуры, искусства, а также коллеги и друзья Серго Параджанова."Я рад, что одна из улиц района Мтацминда, где жил выдающийся режиссер Серго Параджанов, была названа его именем. Важно, чтобы каждый тбилисец, наша молодежь, будущее поколение помнили гениального художника, который вырос в нашей столице, и ценили его огромный вклад в развитие грузинского искусства", – сказал председатель Сакребуло Тбилиси, мажоритарный депутат от района Мтацминда Зураба Абашидзе.Он подчеркнул, что Тбилисский городской совет и мэрия города делают все, чтобы увековечить имя Параджанова, и факт открытия улицы имени режиссера – наглядный тому пример.Серго Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров ХХ века, родился и вырос в Тбилиси. Его фильмы "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков" стали культовыми. Параджанов оказал огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.
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тбилиси, грузия, новости, культура, сергей параджанов, зураб абашидзе, тбилиси

Улица имени Параджанова появилась в Тбилиси

11:40 17.06.2022
© courtesy of Yuri MechitovРежиссер Серго Параджанов
Режиссер Серго Параджанов - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2022
© courtesy of Yuri Mechitov
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Теперь в грузинской столице есть улица имени знаменитого кинорежиссера и художника
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Улица имени культового режиссера Серго Параджанова появилась в столичном районе Мтацминда, по инициативе Комиссии по именам и символике Сакребуло Тбилиси, передает Первый канал.
Именем Серго Параджанова был назван поворот Коте Месхи. На открытии улицы присутствовали члены Горсобрания, представители сферы культуры, искусства, а также коллеги и друзья Серго Параджанова.
© Nina Shaduri ZardalishviliУлица Параджанова в Тбилиси
Улица Параджанова в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.06.2022
Улица Параджанова в Тбилиси
© Nina Shaduri Zardalishvili
"Я рад, что одна из улиц района Мтацминда, где жил выдающийся режиссер Серго Параджанов, была названа его именем. Важно, чтобы каждый тбилисец, наша молодежь, будущее поколение помнили гениального художника, который вырос в нашей столице, и ценили его огромный вклад в развитие грузинского искусства", – сказал председатель Сакребуло Тбилиси, мажоритарный депутат от района Мтацминда Зураба Абашидзе.
Он подчеркнул, что Тбилисский городской совет и мэрия города делают все, чтобы увековечить имя Параджанова, и факт открытия улицы имени режиссера – наглядный тому пример.
Серго Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров ХХ века, родился и вырос в Тбилиси. Его фильмы "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков" стали культовыми. Параджанов оказал огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.
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