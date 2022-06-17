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В Кутаиси открывается форум трудоустройства
В Кутаиси открывается форум трудоустройства
Главная цель форума – помощь в трудоустройстве жителям региона 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T12:14+0400
2022-06-17T12:14+0400
2022-06-17T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Форум трудоустройства открывается в Кутаиси (регион Имерети) 17 июня, говорится в сообщении Минздрава Грузии.На форуме около 40 компаний представят порядка 500 вакансий. Мероприятие начнется в Госуниверситете имени Акакия Церетели (ул. Тамар мепе, 59) в 14:00.В случае регистрации граждане постоянно будут получать информацию в виде смс-сообщений о тех вакансиях, которые есть на рынке труда, а также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут с работой.Для получения более подробной информации нужно обратиться к Агентству содействия трудоустройству или же позвонить на горячую линию Минздрава – 1505.
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трудоустройство, форум трудоустройства, грузия, новости, общество, минздрав, кутаиси, имерети
В Кутаиси открывается форум трудоустройства
12:14 17.06.2022 (обновлено: 12:29 17.06.2022)
Главная цель форума – помощь в трудоустройстве жителям региона
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Форум трудоустройства открывается в Кутаиси (регион Имерети) 17 июня, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
На форуме около 40 компаний представят порядка 500 вакансий. Мероприятие начнется в Госуниверситете имени Акакия Церетели (ул. Тамар мепе, 59) в 14:00.
Главная цель форума – помощь в трудоустройстве жителям региона. Госагентство содействия трудоустройству призывает всех соискателей работы зарегистрироваться на электронном портале worknet.gov.ge.
В случае регистрации граждане постоянно будут получать информацию в виде смс-сообщений о тех вакансиях, которые есть на рынке труда, а также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут с работой.
Для получения более подробной информации нужно обратиться
к Агентству содействия трудоустройству или же позвонить на горячую линию Минздрава – 1505.