https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-tbilisi-prokhodit-mezhdunarodnaya-konferentsiya-zhenschin-liderov-267568278.html

В Тбилиси проходит международная конференция женщин-лидеров

В Тбилиси проходит международная конференция женщин-лидеров

Инициатор форума – президент страны Саломе Зурабишвили 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июня — Sputnik. О роли женщин в общественной и политической жизни рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на Международной конференции "Лидеры о конфликтах, мире и безопасности".Конференция проходит в столичном выставочном центре EXPO Georgia. В ней принимают участие женщины-лидеры из разных стран, представляющие различные сферы деятельности. Послание конференции – усиление роли женщин во всех сферах.По словам президента, в грузинском обществе женщины представлены во многих сферах – экономике, культуре, медицине, а также образовании, однако в политике их не так много."Поляризация в политике, разжигание ненависти и другие трудности – грузинская политика груба, и это одна из причин, почему в политике не так много женщин", – отметила президент.Также в своем выступлении Зурабишвили отметила, что среди тех, кто поддерживает европейский курс Грузии, женщин 85%."Они мотивированы и активно высказывают свое мнение. Для них важны благополучие, образование, здоровье и безопасность детей. Для нас есть только одна перспектива – это Европа", – резюмировала Зурабишвили.На мероприятии будут рассмотрены самые насущные проблемы женщин в условиях конфликта, такие как личный опыт, конфликты глазами женщин-корреспондентов, женщины в кризисе, гендерное насилие и многое другое.Мероприятие подобного типа проходит в Грузии впервые. Ее инициатор – президент Грузии, которая в начале прошлого года инициировала проведение в Грузии конференции c участием женщин-лидеров в области политики, экономики и культуры со всего мира для обсуждения мирного урегулирования всех конфликтов в регионе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саломе зурабишвили , грузия, новости, общество, expo georgia