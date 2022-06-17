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В Цаленджихе открывается литературный фестиваль "Гранели"

В Цаленджихе открывается литературный фестиваль "Гранели"

В этом году в стране празднуется 125-летие со дня рождения поэта Терентия Гранели 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T10:02+0400

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грузия

культура

терентий гранели

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Новый литературный фестиваль "Гранели", который посвящен культовому грузинскому поэту Терентию Гранели, открывается в городе Цаленджиха (регион Самегрело - Земо Сванети) 17 июня.Цаленджиха – родина поэта, эссеиста, художника-графика Терентия Квирквелия, больше известного под литературным псевдонимом Терентий Гранели. В этом году в стране празднуется 125-летие со дня рождения Гранели.В Цаленджихском парке и Доме культуры города Джвари в рамках фестиваля, который продлится три дня, состоятся книжные ярмарки с участием до 15 издательств.В литературной программе ожидаются тематические дискуссии, презентации книг, публичные лекции и встречи с современными грузинскими писателями. Запланированы встречи с Паатой Шамугия, Дианой Анфимиади, Эрекле Дейсадзе, Рати Амаглобели, Экой Тогонидзе, Лашей Бугадзе, Звиадом Кварацхелия и другими.В Цаленджихе 19 июня откроется Галерея современного искусства и Студия художеств имени Левана Цуцкиридзе. В этот же день на завершающей праздничной церемонии объявят лауреата Специальной награды фестиваля "За особый вклад в развитие грузино-абхазских отношений и литературы".В культурной части фестиваля "Гранели" гостям покажут фильмы режиссеров Бесо Соломанашвили и Мариам Гулбиани, а также предложат музыкальное мероприятие.Организаторы фестиваля – Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии, мэрия муниципалитета Цаленджиха. Полная программа мероприятий фестиваля здесь.

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