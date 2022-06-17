https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-tsentre-kutaisi-proizoshlo-ubiystvo-267547367.html

В центре Кутаиси произошло убийство

В центре Кутаиси произошло убийство

Подозреваемый, предположительно является соседом погибшего, ранее был судим и только что вышел из тюрьмы 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T07:32+0400

2022-06-17T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. В Кутаиси убит 60-летний мужчина – инцидент произошел на улице Царя Парнаваз минувшей ночью.По информации телеканала "Рустави2", подозреваемый, предположительно является соседом погибшего, ранее был судим и только что вышел из тюрьмы.Убийство произошло из огнестрельного оружия, но что стало причиной этого пока неизвестно.По данным МВД, расследование возбуждено по статье 108 УК Грузии "Умышленное убийство".

кутаиси

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, кутаиси, убийство