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В центре Кутаиси произошло убийство
В центре Кутаиси произошло убийство
Подозреваемый, предположительно является соседом погибшего, ранее был судим и только что вышел из тюрьмы 17.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-17T07:32+0400
2022-06-17T07:32+0400
2022-06-17T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. В Кутаиси убит 60-летний мужчина – инцидент произошел на улице Царя Парнаваз минувшей ночью.По информации телеканала "Рустави2", подозреваемый, предположительно является соседом погибшего, ранее был судим и только что вышел из тюрьмы.Убийство произошло из огнестрельного оружия, но что стало причиной этого пока неизвестно.По данным МВД, расследование возбуждено по статье 108 УК Грузии "Умышленное убийство".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кутаиси, убийство
В центре Кутаиси произошло убийство
07:32 17.06.2022 (обновлено: 08:32 17.06.2022)
Подозреваемый, предположительно является соседом погибшего, ранее был судим и только что вышел из тюрьмы
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. В Кутаиси убит 60-летний мужчина – инцидент произошел на улице Царя Парнаваз минувшей ночью.
По информации телеканала "Рустави2", подозреваемый, предположительно является соседом погибшего, ранее был судим и только что вышел из тюрьмы.
Убийство произошло из огнестрельного оружия, но что стало причиной этого пока неизвестно.
По данным МВД, расследование возбуждено по статье 108 УК Грузии "Умышленное убийство".