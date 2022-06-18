https://sputnik-georgia.ru/20220618/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-iyunya-2022-267558365.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 июня 2022

Какой сегодня церковный праздник: 18 июня 2022

По православному церковному календарю 18 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона

2022-06-18T01:01+0400

2022-06-18T01:01+0400

2022-06-18T01:01+0400

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По церковному календарю 18 июня также поминают cвятых Дорофея и Анувия. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 18 июня поминают мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Иринея и Памвона, пострадавших во время правления Максимиана (305-311).Мученики были родом из Египта. Их подвергли жестокому бичеванию за исповедание христианской веры. Страдальцев еле живых бросили в тюрьму, где ангел исцелил их раны.Многие язычники, увидев чудо, уверовали в Спасителя. А мученики умерли в тюрьме от жажды и голода.Епископ ТирскийПо церковному календарю 18 июня поминают священномученика Дорофея, епископа Тирского.Во времена преследования христиан при императоре Диоклитиане (284-305) епископ города Тир Финикийского (Ливан) покинул город. Обратно он вернулся при Константине Великом (306-337) и более 50 лет управлял паствой, многих язычников обратив в истинную веру.Дорофею было более 100 лет, когда Юлиан Отступник (361-363) начал открыто преследовать христиан. Святитель удалился в Мизийский город Уд (ныне Варна), где его и нашли придворные императора.Святитель скончался во время жестоких пыток в 362 году, которым его подвергли после отказа принести жертву идолам.Пустынник ЕгипетскийПо церковному календарю 18 июня поминают преподобного Анувия, пустынника Египетского.Анувий, мужественно претерпев пытки, во время гонения на христиан в IV веке остался жив и удалился в пустыню, где оставался до глубокой старости. Основав в пустыне небольшой скит, он жил там вместе с шестью монахами – среди них был и его брат Пимен. Когда грабители разорили скит, монахи, укрывшись в опустевшем языческом капище, дали слово не говорить друг с другом в течение недели.Всю неделю преподобный бросал утром камень в лицо статуи языческого бога, а вечером просил у нее прощение. Когда монахи спросили, что означают его действия, Анувий пояснил, что как статуя не сердилась, когда он ее бил, и не зазнавалась, когда он у нее просил прощения, так и братия должна жить.Преподобного Анувия за три дня до смерти посетили пустынники Исаия, Сур и Павел. По их просьбе, старец рассказал им о своей жизни. По словам преподобного, сердце его всегда жаждало общения с Господом, много раз он наблюдал ангелов и угодников Божьих, а также сатану с его ангелами.Святой в духовной радости отошел к Господу на исходе третьего дня. Когда его душа возносилась на Небо, в воздухе слышалось ангельское пение.ИмениныПо церковному календарю 18 июня именины отмечают Иона, Игорь, Константин, Леонид, Михаил, Марк, Николай, Никандр, Петр и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

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