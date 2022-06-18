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Массовая драка в баре в центре Тбилиси: задержаны два человека
Массовая драка в баре в центре Тбилиси: задержаны два человека
Ссора в баре в туристическом центре Тбилиси завершилась кровопролитием 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T18:02+0400
2022-06-18T18:02+0400
2022-06-18T19:23+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух в прошлом судимых мужчин по делу о драке в баре на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, еще один человек объявлен в розыск.По данным пресс-службы МВД, двое в прошлом судимых обвиняются по статье хулиганство, а разыскиваемый – в нанесении вреда здоровья.Следствие установило, что ссора в баре в районе "Новый Агмашенебели" произошла 11 июня и переросла в драку рядом с баром. Во время драки одного из участников ранили ножом, еще трое получили легкие повреждения. Все пострадавшие уже выписаны из клиник и проходят лечение дома.Полиция продолжает работать по установлению всех участников драки, которые были идентифицированы.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
Массовая драка в баре в центре Тбилиси: задержаны два человека
18:02 18.06.2022 (обновлено: 19:23 18.06.2022)
Ссора в баре в туристическом центре Тбилиси завершилась кровопролитием
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух в прошлом судимых мужчин по делу о драке в баре на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, еще один человек объявлен в розыск.
По данным
пресс-службы МВД, двое в прошлом судимых обвиняются по статье хулиганство, а разыскиваемый – в нанесении вреда здоровья.
Следствие установило, что ссора в баре в районе "Новый Агмашенебели" произошла 11 июня и переросла в драку рядом с баром. Во время драки одного из участников ранили ножом, еще трое получили легкие повреждения. Все пострадавшие уже выписаны из клиник и проходят лечение дома.
Полиция продолжает работать по установлению всех участников драки, которые были идентифицированы.