https://sputnik-georgia.ru/20220618/massovaya-draka-v-bare-v-tsentre-tbilisi-zaderzhany-dva-cheloveka-267602009.html

Массовая драка в баре в центре Тбилиси: задержаны два человека

Массовая драка в баре в центре Тбилиси: задержаны два человека

Ссора в баре в туристическом центре Тбилиси завершилась кровопролитием 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T18:02+0400

2022-06-18T18:02+0400

2022-06-18T19:23+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух в прошлом судимых мужчин по делу о драке в баре на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, еще один человек объявлен в розыск.По данным пресс-службы МВД, двое в прошлом судимых обвиняются по статье хулиганство, а разыскиваемый – в нанесении вреда здоровья.Следствие установило, что ссора в баре в районе "Новый Агмашенебели" произошла 11 июня и переросла в драку рядом с баром. Во время драки одного из участников ранили ножом, еще трое получили легкие повреждения. Все пострадавшие уже выписаны из клиник и проходят лечение дома.Полиция продолжает работать по установлению всех участников драки, которые были идентифицированы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости