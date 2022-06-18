https://sputnik-georgia.ru/20220618/mneniya-raskhodyatsya-v-gruzii-snova-obsuzhdayut-vneocherednye-vybory-267602766.html

Мнения расходятся: в Грузии снова обсуждают внеочередные выборы

Мнения расходятся: в Грузии снова обсуждают внеочередные выборы

В правящей партии исключают возможность назначения досрочных выборов 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T21:21+0400

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мамука хазарадзе

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Часть оппозиционных партий Грузии выступает против незамедлительного проведения в Грузии внеочередных выборов в парламент.Тема внеочередных выборов поднялась в Грузии после отказа Еврокомиссии присвоить стране статус кандидата в ЕС на предстоящем 23-24 июня саммите. За выборы выступает часть лидеров бывшей правящей силы "Единое национальное движение".Аналогичного мнения придерживаются и представители партии "Лело для Грузии"."Нам необходимо добиться изменений в Конституцию, а уже после – проведения выборов", – сказал лидер партии Мамука Хазарадзе.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" исключили возможность назначения досрочных выборов в парламент из-за отсутствия законодательных обоснований.По Конституции Грузии, парламент распускается только в том случае, если не может утвердить правительство страны.Выражение доверия правительству же происходит только в случае обращения премьер-министра или после отставки действующего правительства и формирования нового кабинета министров.

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, еврокомиссия