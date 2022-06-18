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Мнения расходятся: в Грузии снова обсуждают внеочередные выборы
Мнения расходятся: в Грузии снова обсуждают внеочередные выборы
В правящей партии исключают возможность назначения досрочных выборов 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T21:21+0400
2022-06-18T21:21+0400
2022-06-18T20:56+0400
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мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Часть оппозиционных партий Грузии выступает против незамедлительного проведения в Грузии внеочередных выборов в парламент.Тема внеочередных выборов поднялась в Грузии после отказа Еврокомиссии присвоить стране статус кандидата в ЕС на предстоящем 23-24 июня саммите. За выборы выступает часть лидеров бывшей правящей силы "Единое национальное движение".Аналогичного мнения придерживаются и представители партии "Лело для Грузии"."Нам необходимо добиться изменений в Конституцию, а уже после – проведения выборов", – сказал лидер партии Мамука Хазарадзе.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" исключили возможность назначения досрочных выборов в парламент из-за отсутствия законодательных обоснований.По Конституции Грузии, парламент распускается только в том случае, если не может утвердить правительство страны.Выражение доверия правительству же происходит только в случае обращения премьер-министра или после отставки действующего правительства и формирования нового кабинета министров.
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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, еврокомиссия
Мнения расходятся: в Грузии снова обсуждают внеочередные выборы
В правящей партии исключают возможность назначения досрочных выборов
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Часть оппозиционных партий Грузии выступает против незамедлительного проведения в Грузии внеочередных выборов в парламент.
Тема внеочередных выборов поднялась в Грузии после отказа Еврокомиссии присвоить стране статус кандидата в ЕС на предстоящем 23-24 июня саммите. За выборы выступает часть лидеров бывшей правящей силы "Единое национальное движение".
"Я обращаюсь к лидерам "Нацдвижения". Объясните своим активистам, которые публично требуют незамедлительного проведения досрочных выборов, что без изменений в Конституцию они пройдут по смешанной системе. А эта система – фора для власти", – сказал лидер "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили.
Аналогичного мнения придерживаются и представители партии "Лело для Грузии".
"Нам необходимо добиться изменений в Конституцию, а уже после – проведения выборов", – сказал лидер партии Мамука Хазарадзе.
Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" исключили возможность назначения досрочных выборов в парламент из-за отсутствия законодательных обоснований.
По Конституции Грузии, парламент распускается только в том случае, если не может утвердить правительство страны.
Выражение доверия правительству же происходит только в случае обращения премьер-министра или после отставки действующего правительства и формирования нового кабинета министров.