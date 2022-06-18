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Пострадавший в ДТП в Тбилиси полузащитник сборной Болгарии на днях вернется на родину
Пострадавший в ДТП в Тбилиси полузащитник сборной Болгарии на днях вернется на родину
Все расходы по организации и транспортировке пострадавшего взял на себя Союз футбола Болгарии 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T12:01+0400
2022-06-18T12:01+0400
2022-06-18T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Тодор Неделев, который пострадал во время ДТП в Тбилиси, будет доставлен на родину в среду, 22 июня, сообщает Болгарский футбольный союз.На прошлой неделе автобус, везший сборную Болгарии по футболу из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу, попал в аварию. Полузащитнику команды Тодору Неделеву понадобилась срочная операция, которую провели врачи клиники Ингороква. У футболиста были повреждения в области головы.В пятницу Неделева выписали из нейрохирургического отделения и разместили в местной гостинице, а в следующую среду он покинет Тбилиси. Для этого Болгарский футбольный союз уже нанял частную машину скорой помощи, оснащенную необходимым оборудованием и специалистами.Все расходы по организации и транспортировке пострадавшего взял на себя Союз футбола Болгарии.Полузащитнику сборной Болгарии 29 лет. С 2017 года он играет за команду "Ботев" (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев играет с 2013 года.
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новости, грузия, болгария, тбилиси, тбилисский международный аэропорт
Пострадавший в ДТП в Тбилиси полузащитник сборной Болгарии на днях вернется на родину
Все расходы по организации и транспортировке пострадавшего взял на себя Союз футбола Болгарии
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Полузащитник сборной Болгарии по футболу Тодор Неделев, который пострадал во время ДТП в Тбилиси, будет доставлен на родину в среду, 22 июня, сообщает Болгарский футбольный союз.
На прошлой неделе автобус, везший сборную Болгарии по футболу из Тбилисского международного аэропорта в гостиницу, попал в аварию. Полузащитнику команды Тодору Неделеву понадобилась срочная операция, которую провели врачи клиники Ингороква. У футболиста были повреждения в области головы.
"Состояние Тодора Неделева после операции с каждым днем улучшается, а периодические электроэнцефалограммы показывают полностью нормальную электрическую активность головного мозга", – говорится в заявлении Союза.
В пятницу Неделева выписали из нейрохирургического отделения и разместили в местной гостинице, а в следующую среду он покинет Тбилиси. Для этого Болгарский футбольный союз уже нанял частную машину скорой помощи, оснащенную необходимым оборудованием и специалистами.
Все расходы по организации и транспортировке пострадавшего взял на себя Союз футбола Болгарии.
Полузащитнику сборной Болгарии 29 лет. С 2017 года он играет за команду "Ботев" (Пловдив). В Национальной сборной Болгарии Неделев играет с 2013 года.