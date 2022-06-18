https://sputnik-georgia.ru/20220618/premer-ministr-gruzii-uekhal-iz-strany-267601797.html

Премьер-министр Грузии уехал из страны

Премьер-министр Грузии уехал из страны

Глава грузинского правительства посетит две страны 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T17:21+0400

2022-06-18T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с однодневным визитом в Ереван, а уже в понедельник поедет в Катар, сообщает пресс-служба премьера.По данным пресс-службы, визит в Армению состоится по приглашению премьер-министра страны Николы Пашиняна. Других деталей визита на данном этапе не сообщается.Уже 20 июня Ираклий Гарибашвили отправится в Катар, где примет участие в двухдневном экономическом форуме. На одной из панелей форума глава правительства Грузии обратится к участникам мероприятия.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили 88 документов в сферах торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения