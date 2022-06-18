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Россиянина оштрафовали в Грузии за граффити с котом
Россиянина оштрафовали в Грузии за граффити с котом
Граффити кошек в Тбилиси обошлись автору в 10 тысяч лари 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T20:01+0400
2022-06-18T20:01+0400
2022-06-18T20:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал гражданина России на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) за граффити кошек на стенах зданий в Тбилиси.Граффити с изображением головы кота и непонятной надписи, появившиеся на улицах города в апреле этого года, напугали жителей столицы и породили множество "теорий заговора".МВД Грузии нашло автора картинок и привлекло его к административной ответственности за уродование облика города.Автором загадочных рисунков оказался гражданин России, который живет уже год в Тбилиси и работает поваром в одном из ресторанов. У него есть кот по имени Шиша, которого он и изображал символически в своих граффити.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, штраф
Россиянина оштрафовали в Грузии за граффити с котом
20:01 18.06.2022 (обновлено: 20:29 18.06.2022)
Граффити кошек в Тбилиси обошлись автору в 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал гражданина России на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) за граффити кошек на стенах зданий в Тбилиси.
Граффити с изображением головы кота и непонятной надписи, появившиеся на улицах города в апреле этого года, напугали жителей столицы и породили множество "теорий заговора".
МВД Грузии нашло автора картинок и привлекло его к административной ответственности за уродование облика города.
Автором загадочных рисунков оказался гражданин России, который живет уже год в Тбилиси и работает поваром в одном из ресторанов. У него есть кот по имени Шиша, которого он и изображал символически в своих граффити.