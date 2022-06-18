https://sputnik-georgia.ru/20220618/rossiyanina-oshtrafovali-v-gruzii-za-graffiti-s-kotom-267602615.html

Россиянина оштрафовали в Грузии за граффити с котом

Россиянина оштрафовали в Грузии за граффити с котом

Граффити кошек в Тбилиси обошлись автору в 10 тысяч лари 18.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд оштрафовал гражданина России на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) за граффити кошек на стенах зданий в Тбилиси.Граффити с изображением головы кота и непонятной надписи, появившиеся на улицах города в апреле этого года, напугали жителей столицы и породили множество "теорий заговора".МВД Грузии нашло автора картинок и привлекло его к административной ответственности за уродование облика города.Автором загадочных рисунков оказался гражданин России, который живет уже год в Тбилиси и работает поваром в одном из ресторанов. У него есть кот по имени Шиша, которого он и изображал символически в своих граффити.

тбилиси

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, штраф