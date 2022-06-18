https://sputnik-georgia.ru/20220618/spravki-iz-mvd-gruzii-mozhno-budet-poluchit-bystree-267602419.html

Справки из МВД Грузии можно будет получить быстрее

Справки из МВД Грузии можно будет получить быстрее

Теперь справки будут выдаваться через три дня после обращения вместо пяти 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T19:22+0400

2022-06-18T19:22+0400

2022-06-18T20:24+0400

грузия

новости

общество

агентство обслуживания мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В Грузии сокращается срок выдачи справок Агентством обслуживания МВД, говорится в поправках в закон "О сроках и стоимости оплаты за услуги Агентства обслуживания МВД Грузии", которые рассматривает парламент.Согласно поправкам, справки о судимости, лишение прав, условном сроке, пересечении границы, пропаже без вести будут выдаваться через три дня после обращения вместо пяти.При этом в ускоренном порядке справку можно будет получить уже через день.Кроме того, справки о судимости и условном сроке в Грузии станут платными и будут стоить 20 лари (порядка 7 долларов) – при выдаче за три дня, и 40 лари (около 14 долларов) – за день.Поправки вступят в силу после принятия в третьем окончательном чтении и подписания президентом.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, агентство обслуживания мвд грузии