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Справки из МВД Грузии можно будет получить быстрее
Справки из МВД Грузии можно будет получить быстрее
Теперь справки будут выдаваться через три дня после обращения вместо пяти 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T19:22+0400
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грузия
новости
общество
агентство обслуживания мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В Грузии сокращается срок выдачи справок Агентством обслуживания МВД, говорится в поправках в закон "О сроках и стоимости оплаты за услуги Агентства обслуживания МВД Грузии", которые рассматривает парламент.Согласно поправкам, справки о судимости, лишение прав, условном сроке, пересечении границы, пропаже без вести будут выдаваться через три дня после обращения вместо пяти.При этом в ускоренном порядке справку можно будет получить уже через день.Кроме того, справки о судимости и условном сроке в Грузии станут платными и будут стоить 20 лари (порядка 7 долларов) – при выдаче за три дня, и 40 лари (около 14 долларов) – за день.Поправки вступят в силу после принятия в третьем окончательном чтении и подписания президентом.
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грузия, новости, общество, агентство обслуживания мвд грузии

Справки из МВД Грузии можно будет получить быстрее

19:22 18.06.2022 (обновлено: 20:24 18.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Теперь справки будут выдаваться через три дня после обращения вместо пяти
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В Грузии сокращается срок выдачи справок Агентством обслуживания МВД, говорится в поправках в закон "О сроках и стоимости оплаты за услуги Агентства обслуживания МВД Грузии", которые рассматривает парламент.
Согласно поправкам, справки о судимости, лишение прав, условном сроке, пересечении границы, пропаже без вести будут выдаваться через три дня после обращения вместо пяти.
При этом в ускоренном порядке справку можно будет получить уже через день.
Кроме того, справки о судимости и условном сроке в Грузии станут платными и будут стоить 20 лари (порядка 7 долларов) – при выдаче за три дня, и 40 лари (около 14 долларов) – за день.
Поправки вступят в силу после принятия в третьем окончательном чтении и подписания президентом.
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