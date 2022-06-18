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Страшная авария в Батуми: автомобиль сбил двух детей
Страшная авария в Батуми: автомобиль сбил двух детей
Один ребенок погиб на месте, второй - госпитализирован 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T22:26+0400
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происшествия
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новости
дтп
авария
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Малолетний ребенок погиб, еще один пострадал в результате ДТП в черноморском городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, дети шли с мамой, когда на них наехал автомобиль. Один ребенок погиб на месте, за жизнь второго борятся врачи. Другие детали происшествия неизвесты.Уголовное дело возбуждено по факту "нарушение правил движения транспорта, повлекшее смерть человека".
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происшествия, грузия, новости, дтп, авария

Страшная авария в Батуми: автомобиль сбил двух детей

22:26 18.06.2022 (обновлено: 22:36 18.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Один ребенок погиб на месте, второй - госпитализирован
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Малолетний ребенок погиб, еще один пострадал в результате ДТП в черноморском городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, дети шли с мамой, когда на них наехал автомобиль. Один ребенок погиб на месте, за жизнь второго борятся врачи. Другие детали происшествия неизвесты.
Уголовное дело возбуждено по факту "нарушение правил движения транспорта, повлекшее смерть человека".
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