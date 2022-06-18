https://sputnik-georgia.ru/20220618/strashnaya-avariya-v-batumi-avtomobil-sbil-dvukh-detey-267604759.html

Страшная авария в Батуми: автомобиль сбил двух детей

Страшная авария в Батуми: автомобиль сбил двух детей

Один ребенок погиб на месте, второй - госпитализирован 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T22:26+0400

2022-06-18T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Малолетний ребенок погиб, еще один пострадал в результате ДТП в черноморском городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, дети шли с мамой, когда на них наехал автомобиль. Один ребенок погиб на месте, за жизнь второго борятся врачи. Другие детали происшествия неизвесты.Уголовное дело возбуждено по факту "нарушение правил движения транспорта, повлекшее смерть человека".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп, авария