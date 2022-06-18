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В Гори открылся информационный центр для туристов
В Гори открылся информационный центр для туристов
Центр предоставит полную информацию о достопримечательностях Горийского района 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T12:31+0400
2022-06-18T12:31+0400
2022-06-18T12:31+0400
новости
грузия
владимир хинчегашвили
горийский район
туризм
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В городе Гори на востоке страны открылся новый туристический информационный центр для туристов, сообщают местые власти.Туристический объект, расположенный в сквере "Ломчабуки", предоставит полную информацию о туристических местах и достопримечательностях Горийского района как местным, так и иностранным посетителям.На открытии центра присутствовали заместитель губернатора Шида Картли Абель Абесадзе, мэр Горийского района Владимир Хинчегашвили и другие представители местного самоуправления.Центр был построент на средства гранта, выделенного ЕС в рамках проекта "Укрепление местных экономических возможностей в области устойчивого развития в Гори".
горийский район
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, владимир хинчегашвили, горийский район, туризм
В Гори открылся информационный центр для туристов
Центр предоставит полную информацию о достопримечательностях Горийского района
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В городе Гори на востоке страны открылся новый туристический информационный центр для туристов, сообщают местые власти.
Туристический объект, расположенный в сквере "Ломчабуки", предоставит полную информацию о туристических местах и достопримечательностях Горийского района как местным, так и иностранным посетителям.
На открытии центра присутствовали заместитель губернатора Шида Картли Абель Абесадзе, мэр Горийского района Владимир Хинчегашвили и другие представители местного самоуправления.
Центр был построент на средства гранта, выделенного ЕС в рамках проекта "Укрепление местных экономических возможностей в области устойчивого развития в Гори".