https://sputnik-georgia.ru/20220618/v-gori-otkrylsya-informatsionnyy-tsentr-dlya-turistov-267592080.html

В Гори открылся информационный центр для туристов

В Гори открылся информационный центр для туристов

Центр предоставит полную информацию о достопримечательностях Горийского района 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T12:31+0400

2022-06-18T12:31+0400

2022-06-18T12:31+0400

новости

грузия

владимир хинчегашвили

горийский район

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/05/265754547_0:149:1681:1094_1920x0_80_0_0_0c3dc5754f2934c756c2558484a8cb78.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В городе Гори на востоке страны открылся новый туристический информационный центр для туристов, сообщают местые власти.Туристический объект, расположенный в сквере "Ломчабуки", предоставит полную информацию о туристических местах и ​​достопримечательностях Горийского района как местным, так и иностранным посетителям.На открытии центра присутствовали заместитель губернатора Шида Картли Абель Абесадзе, мэр Горийского района Владимир Хинчегашвили и другие представители местного самоуправления.Центр был построент на средства гранта, выделенного ЕС в рамках проекта "Укрепление местных экономических возможностей в области устойчивого развития в Гори".

горийский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, владимир хинчегашвили, горийский район, туризм