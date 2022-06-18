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В Грузии выявили три факта загрязнения Черного моря
В Грузии выявили три факта загрязнения Черного моря
По подсчетам специалистов, нарушители нанесли ущерб в Грузии на сумму более 60 тысяч лари 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T14:12+0400
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грузия
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черное море
происшествия
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузовые судна, плавающие под флагами Панамы, Либерии и Танзании оштрафованы на 65 тысяч лари (22,1 тысячи долларов) за загрязнение Черного моря в акватории Грузии, говорится в пресс-релизе Департамента надзора охраны окружающей среды.Что касается общей суммы ущерба, нанесенного окружающей среде, то она составила 64 тысячи лари (21,7 тысячи долларов).По данным ведомства, с судна в море вылили хозяйственные воды.По факту административного нарушения был составлен протокол, и капитанов кораблей обязали выплатить штраф.Судна получили право на свободное плавание после выплаты административного штрафа.
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грузия, новости, общество, черное море, происшествия

В Грузии выявили три факта загрязнения Черного моря

14:12 18.06.2022 (обновлено: 14:34 18.06.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузовое судно в Черном море
Грузовое судно в Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По подсчетам специалистов, нарушители нанесли ущерб в Грузии на сумму более 60 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузовые судна, плавающие под флагами Панамы, Либерии и Танзании оштрафованы на 65 тысяч лари (22,1 тысячи долларов) за загрязнение Черного моря в акватории Грузии, говорится в пресс-релизе Департамента надзора охраны окружающей среды.
Что касается общей суммы ущерба, нанесенного окружающей среде, то она составила 64 тысячи лари (21,7 тысячи долларов).
По данным ведомства, с судна в море вылили хозяйственные воды.
По факту административного нарушения был составлен протокол, и капитанов кораблей обязали выплатить штраф.
Судна получили право на свободное плавание после выплаты административного штрафа.
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