https://sputnik-georgia.ru/20220618/v-gruzii-vyyavili-tri-fakta-zagryazneniya-chernogo-morya-267515591.html

В Грузии выявили три факта загрязнения Черного моря

В Грузии выявили три факта загрязнения Черного моря

По подсчетам специалистов, нарушители нанесли ущерб в Грузии на сумму более 60 тысяч лари 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T14:12+0400

2022-06-18T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Грузовые судна, плавающие под флагами Панамы, Либерии и Танзании оштрафованы на 65 тысяч лари (22,1 тысячи долларов) за загрязнение Черного моря в акватории Грузии, говорится в пресс-релизе Департамента надзора охраны окружающей среды.Что касается общей суммы ущерба, нанесенного окружающей среде, то она составила 64 тысячи лари (21,7 тысячи долларов).По данным ведомства, с судна в море вылили хозяйственные воды.По факту административного нарушения был составлен протокол, и капитанов кораблей обязали выплатить штраф.Судна получили право на свободное плавание после выплаты административного штрафа.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, черное море, происшествия