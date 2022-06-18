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В Тбилиси стартует велопробег CCN community ride
В Тбилиси стартует велопробег CCN community ride
В заезде могут принять участие как опытные велосипедисты, так и новички 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T11:31+0400
2022-06-18T11:31+0400
2022-06-18T11:31+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Ежемесячный велопробег CCN community ride пройдет в Тбилиси 18 июня, сообщают организаторы.Принять участие в заезде могут как опытные велосипедисты, так и новички.Организаторы отмечают, что в ходе мероприятия велосипедистам дадут советы по поводу культуры вождения на велосипедах. Например, как велосипедисту максимально безопасно передвигаться на проезжей части дороги, как группам велосипедистов передвигаться так, чтобы не препятствовать движению и многое другое.Участники должны будут собраться у памятника велосипеда в центре Тбилиси до 11:50 по тбилисскому времени. Выезд – в полдень.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
В Тбилиси стартует велопробег CCN community ride
В заезде могут принять участие как опытные велосипедисты, так и новички
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Ежемесячный велопробег CCN community ride пройдет в Тбилиси 18 июня, сообщают организаторы.
Принять участие в заезде могут как опытные велосипедисты, так и новички.
Организаторы отмечают, что в ходе мероприятия велосипедистам дадут советы по поводу культуры вождения на велосипедах. Например, как велосипедисту максимально безопасно передвигаться на проезжей части дороги, как группам велосипедистов передвигаться так, чтобы не препятствовать движению и многое другое.
Участники должны будут собраться у памятника велосипеда в центре Тбилиси до 11:50 по тбилисскому времени. Выезд – в полдень.