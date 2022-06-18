https://sputnik-georgia.ru/20220618/v-tsentre-tbilisi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-politiki-rossii---267604017.html

В центре Тбилиси прошла акция в поддержку политики России

В центре Тбилиси прошла акция в поддержку политики России

Участники акции держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T20:41+0400

2022-06-18T20:41+0400

2022-06-19T14:51+0400

новости

грузия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267613455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84a4e432143c895f098cc88f547fd247.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Бывшие политзаключенные времен президентства Михаила Саакашвили собрались у здания администрации президента в Тбилиси, чтобы поддержать внешнеполитический курс премьер-министра Ираклия Гарибашвили, направленный на неприсоединение Грузии к антироссийским санкциям и недопущение конфликта с Россией.На акции собралось около двух сотен человек, которые держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков.Митинг, который организаторы назвали "предупредительным", был также направлен против иностранного вмешательства в дела Грузии. Участники митинга озвучили настроения, которые скрытно тлеют среди значительной части грузинского общества: у людей есть ощущение, что на их страну давят извне постоянно, навязывают разного рода политические установки и псевдоценности."Мы не хотим НАТО. Большинство из нас, кто пришел на митинг, поддерживает восстановление старых связей с Россией", – сказала участница акции Джени Бурджанадзе.Недовольство участников митинга было направлено против нынешнего руководства Украины, которое не упускает возможности, высказаться унизительно в адрес грузинского руководства. Киев и их покровители на Западе пытаются вовлечь Грузию в антироссийские санкции и, по возможности, открыть с помощью Грузии т. н. "второй фронт" против России – уверены многие в Грузии.Сам премьер Гарибашвили заявил, что "второго фронта в Грузии не будет". Эта фраза стала объектом острой критики либеральной оппозиции, а также высокопоставленных американских дипломатов, включая советника госсекретаря Блинкена Карин Донфрид и посла в Грузии Келли Дегнан. Они считают, что навязывание Грузии второго фронта – выдумка Кремля. Хотя председатель Совбеза Украины Данилов и другие ведущие лица киевского режима неоднократно призывали Грузию противопоставить себя России, включая начать военную операцию в Абхазии.Кроме того, на акции звучали лозунги против бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили.Отдельные участники акции в руках держали плакаты с фотографиями жертв 8-летних обстрелов городов Донбасса со стороны Украины. "В течение восьми лет их никто не замечал" - на русском и английском языках было написано под фотографиями жертв украинских обстрелов.Акция носила мирный характер, однако не обошлось и без инцидента. Когда один из участников акции, Михеил Апциаури, поднял вверх зачеркнутый символом “Z” плакат украинских лгбт-участников, с соответствующими фотографиями Зеленского и Арестовича, полиция его схватила, отобрала плакат и задержала. Официального запрета в Грузии на символ “Z” не существует.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, украина, нато