В центре Тбилиси прошла акция в поддержку политики России
20:41 18.06.2022 (обновлено: 14:51 19.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerГулбаат Рцхиладзе. Акция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Бывшие политзаключенные времен президентства Михаила Саакашвили собрались у здания администрации президента в Тбилиси, чтобы поддержать внешнеполитический курс премьер-министра Ираклия Гарибашвили, направленный на неприсоединение Грузии к антироссийским санкциям и недопущение конфликта с Россией.
© photo: Sputnik / StringerАкция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
Акция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
На акции собралось около двух сотен человек, которые держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков.
Митинг, который организаторы назвали "предупредительным", был также направлен против иностранного вмешательства в дела Грузии. Участники митинга озвучили настроения, которые скрытно тлеют среди значительной части грузинского общества: у людей есть ощущение, что на их страну давят извне постоянно, навязывают разного рода политические установки и псевдоценности.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста в Тбилиси, 18.06.2022
Акция протеста в Тбилиси, 18.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
"Мы не хотим НАТО. Большинство из нас, кто пришел на митинг, поддерживает восстановление старых связей с Россией", – сказала участница акции Джени Бурджанадзе.
Недовольство участников митинга было направлено против нынешнего руководства Украины, которое не упускает возможности, высказаться унизительно в адрес грузинского руководства. Киев и их покровители на Западе пытаются вовлечь Грузию в антироссийские санкции и, по возможности, открыть с помощью Грузии т. н. "второй фронт" против России – уверены многие в Грузии.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста в Тбилиси, 18.06.2022
Акция протеста в Тбилиси, 18.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Сам премьер Гарибашвили заявил, что "второго фронта в Грузии не будет". Эта фраза стала объектом острой критики либеральной оппозиции, а также высокопоставленных американских дипломатов, включая советника госсекретаря Блинкена Карин Донфрид и посла в Грузии Келли Дегнан. Они считают, что навязывание Грузии второго фронта – выдумка Кремля. Хотя председатель Совбеза Украины Данилов и другие ведущие лица киевского режима неоднократно призывали Грузию противопоставить себя России, включая начать военную операцию в Абхазии.
Кроме того, на акции звучали лозунги против бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили.
Отдельные участники акции в руках держали плакаты с фотографиями жертв 8-летних обстрелов городов Донбасса со стороны Украины. "В течение восьми лет их никто не замечал" - на русском и английском языках было написано под фотографиями жертв украинских обстрелов.
© photo: Sputnik / StringerАкция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
Акция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
© photo: Sputnik / StringerАкция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
Акция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
© photo: Sputnik / StringerАкция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
Акция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
© photo: Sputnik / StringerАкция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
Акция бывших политзаключенных против Саакашвили и Зеленского в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Акция носила мирный характер, однако не обошлось и без инцидента. Когда один из участников акции, Михеил Апциаури, поднял вверх зачеркнутый символом “Z” плакат украинских лгбт-участников, с соответствующими фотографиями Зеленского и Арестовича, полиция его схватила, отобрала плакат и задержала. Официального запрета в Грузии на символ “Z” не существует.