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Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение
Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение
Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T15:01+0400
2022-06-18T15:01+0400
2022-06-18T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии приступают к рассмотрению поправок в закон "О контроле табака", предполагающие перенос срока внедрения в стране стандартных пачек для всех марок сигарет.Норма о введении стандартных пачек сигарет должна была вступить в силу с 1 января 2023 года, однако теперь инициативная группа депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предлагает отложить нововведение.Причиной решения депутаты называют события на Украине, которые создали проблемы производителям в плане переоборудования заводов.Депутаты предлагают отложить внедрение нормы до 31 декабря 2024 года.Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.
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новости, грузия, общество, украина
Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение
15:01 18.06.2022 (обновлено: 15:45 18.06.2022)
Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии приступают к рассмотрению поправок в закон "О контроле табака", предполагающие перенос срока внедрения в стране стандартных пачек для всех марок сигарет.
Норма о введении стандартных пачек сигарет должна была вступить в силу с 1 января 2023 года, однако теперь инициативная группа депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предлагает отложить нововведение.
Причиной решения депутаты называют события на Украине, которые создали проблемы производителям в плане переоборудования заводов.
"Из-за сложившейся ситуации компаниям пришлось перенести производство на заводы в нескольких странах, что делает невозможным заверешения процесса переоборудования до 1 января 2023 года" - отмечается в разъяснительной записке к законопроекту.
Депутаты предлагают отложить внедрение нормы до 31 декабря 2024 года.
Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства.
Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.
Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.
Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.
Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.
Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.