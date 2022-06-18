https://sputnik-georgia.ru/20220618/vstrecha-v-dilizhane-premery-gruzii-i-armenii-pogovorili-tet-a-tet-267602165.html

Встреча в Дилижане: премьеры Грузии и Армении поговорили тет-а-тет

Встреча в Дилижане: премьеры Грузии и Армении поговорили тет-а-тет

Стороны уделили особое внимание ситуации в регионе 18.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-18T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Вопросы двухстороннего политического и экономического сотрудничества обсудили на рабочей встрече в Дилижане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никола Пашинян, сообщает пресс-служба главы правительства Грузии.Гарибашвили находится в Армении с однодневным визитом по приглашению Пашиняна.По данным пресс-службы, на встрече было подчеркнуто плодотворное сотрудничество в сфере торгово-экономических отношений, транспорта, логистики и культуры.Также стороны уделили особое внимание ситуации в регионе, и отметили необходимость совместных усилий в борьбе с вызовами. Также стороны еще раз подтвердили готовность углублять отношения между странами.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

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