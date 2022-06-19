https://sputnik-georgia.ru/20220619/aktsiya-za-druzhbu-s-rossiey-proshla-v-tsentre-tbilisi-u-rezidentsii-prezidenta---video-267606203.html

Акция за дружбу с Россией прошла в центре Тбилиси у резиденции президента - видео

Акция за дружбу с Россией прошла в центре Тбилиси у резиденции президента - видео

В центре столицы Грузии прошла акция в поддержку России. Где это происходило и чего хотели ее участники? Смотрите видео. 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T01:56+0400

2022-06-19T01:56+0400

2022-06-19T01:56+0400

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Бывшие политзаключенные времен президентства Михаила Саакашвили собрались у здания администрации президента, чтобы выразить свои антиевропейские и антиукраинские настроения. На акции собралось несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков.Участники акции выступали против Саакашвили, при котором они попали в тюрьму, а также против ационалистических настроений на Украине.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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