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Акция за дружбу с Россией прошла в центре Тбилиси у резиденции президента - видео
Акция за дружбу с Россией прошла в центре Тбилиси у резиденции президента - видео
В центре столицы Грузии прошла акция в поддержку России. Где это происходило и чего хотели ее участники? Смотрите видео. 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T01:56+0400
2022-06-19T01:56+0400
2022-06-19T01:56+0400
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Бывшие политзаключенные времен президентства Михаила Саакашвили собрались у здания администрации президента, чтобы выразить свои антиевропейские и антиукраинские настроения. На акции собралось несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков.Участники акции выступали против Саакашвили, при котором они попали в тюрьму, а также против ационалистических настроений на Украине.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, оппозиция, видео
Акция за дружбу с Россией прошла в центре Тбилиси у резиденции президента - видео
В центре столицы Грузии прошла акция в поддержку России. Где это происходило и чего хотели ее участники? Смотрите видео.
Бывшие политзаключенные времен президентства Михаила Саакашвили собрались у здания администрации президента, чтобы выразить свои антиевропейские и антиукраинские настроения. На акции собралось несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с перечеркнутым изображением европейских политиков.
Участники акции выступали против Саакашвили, при котором они попали в тюрьму, а также против ационалистических настроений на Украине.