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История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса
История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса
Жители пожаловались в полицию на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T22:39+0400
2022-06-19T22:39+0400
2022-06-19T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Полиция опечатала квартиру жительницы Тбилиси после того, как в ней были найдены килограммы протухшего мяса неизвестного происхождения и контейнеры с экскрементами, сообщают СМИ.Полицию в многоквартирный дом в районе Санзона вызвали в воскресенье жильцы корпуса. Они пожаловались на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами были обнаружены банки с неустановленной жидкостью.По информации СМИ, владелицей квартиры оказалась женщина средних лет, врач-терапевт. Соседи описали ее как "тихую и спокойную".Женщина долго не открывала дверь полиции. Когда правоохранителям все-таки удалось попасть в квартиру, она заявила, что просто забыла выбросить мясо.Как рассказали журналистам соседи, в квартире не работала канализация и был засорен унитаз, где также было обнаружено протухшее мясо.МВД Грузии сообщило, что изъятое в квартире мясо находится на экспертизе. Ведется расследование.СМИ предполагают, что полиция имеет дело со случаем каннибализма.
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История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса
22:39 19.06.2022 (обновлено: 23:06 19.06.2022)
Жители пожаловались в полицию на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир
ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Полиция опечатала квартиру жительницы Тбилиси после того, как в ней были найдены килограммы протухшего мяса неизвестного происхождения и контейнеры с экскрементами, сообщают СМИ.
Полицию в многоквартирный дом в районе Санзона вызвали в воскресенье жильцы корпуса. Они пожаловались на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами были обнаружены банки с неустановленной жидкостью.
По информации СМИ, владелицей квартиры оказалась женщина средних лет, врач-терапевт. Соседи описали ее как "тихую и спокойную".
Женщина долго не открывала дверь полиции. Когда правоохранителям все-таки удалось попасть в квартиру, она заявила, что просто забыла выбросить мясо.
Как рассказали журналистам соседи, в квартире не работала канализация и был засорен унитаз, где также было обнаружено протухшее мясо.
МВД Грузии сообщило, что изъятое в квартире мясо находится на экспертизе. Ведется расследование.
СМИ предполагают, что полиция имеет дело со случаем каннибализма.