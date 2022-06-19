https://sputnik-georgia.ru/20220619/istoriya-s-durnym-zapakhom---v-kvartire-v-tbilisi-nashli-kilogrammy-protukhshego-myasa-267623741.html

История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса

История с дурным запахом - в квартире в Тбилиси нашли килограммы протухшего мяса

Жители пожаловались в полицию на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T22:39+0400

2022-06-19T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Полиция опечатала квартиру жительницы Тбилиси после того, как в ней были найдены килограммы протухшего мяса неизвестного происхождения и контейнеры с экскрементами, сообщают СМИ.Полицию в многоквартирный дом в районе Санзона вызвали в воскресенье жильцы корпуса. Они пожаловались на невыносимый запах, который уже несколько дней источала одна из квартир. По информации СМИ, кроме протухшего мяса и контейнеров с экскрементами были обнаружены банки с неустановленной жидкостью.По информации СМИ, владелицей квартиры оказалась женщина средних лет, врач-терапевт. Соседи описали ее как "тихую и спокойную".Женщина долго не открывала дверь полиции. Когда правоохранителям все-таки удалось попасть в квартиру, она заявила, что просто забыла выбросить мясо.Как рассказали журналистам соседи, в квартире не работала канализация и был засорен унитаз, где также было обнаружено протухшее мясо.МВД Грузии сообщило, что изъятое в квартире мясо находится на экспертизе. Ведется расследование.СМИ предполагают, что полиция имеет дело со случаем каннибализма.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, полиция