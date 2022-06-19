https://sputnik-georgia.ru/20220619/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-stal-krestnym-ottsom-dlya-esche-15-tysyachi-detey-267620825.html
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для еще 1,5 тысячи детей
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для еще 1,5 тысячи детей
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T20:17+0400
2022-06-19T20:17+0400
2022-06-19T20:50+0400
грузия
общество
новости
крещение
католикос-патриарх всея грузии илия ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/12/247521265_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_efe2fab3b2df1282d3edfe5bf6a1d6bc.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Очередное массовое 65-е по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси, крестниками Патриарха стали еще 1 600 детей.В 20:00 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II прибудет в Самеба и лично благословит крестников. Детям будут переданы свидетельства о крещении и крестики. Это первое всеобщее крещение в этом году, которое откладывалось из-за пандемии коронавируса.На сегодняшний день у Патриарха 42 984 крестника.Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/12/247521265_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_41c3030e2a69d6ed91da938d7951c89c.jpg
Патриарх всея Грузии стал крестным отцом для 800 детей
В праздник Крещения Господня в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси состоялось массовое крещение детей
2022-06-19T20:17+0400
true
PT1M41S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для еще 1,5 тысячи детей
20:17 19.06.2022 (обновлено: 20:50 19.06.2022)
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Очередное массовое 65-е по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси, крестниками Патриарха стали еще 1 600 детей.
В 20:00 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II прибудет в Самеба и лично благословит крестников. Детям будут переданы свидетельства о крещении и крестики. Это первое всеобщее крещение в этом году, которое откладывалось из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день у Патриарха 42 984 крестника.
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.
Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.