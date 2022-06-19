https://sputnik-georgia.ru/20220619/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-stal-krestnym-ottsom-dlya-esche-15-tysyachi-detey-267620825.html

Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для еще 1,5 тысячи детей

Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для еще 1,5 тысячи детей

Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 19.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Очередное массовое 65-е по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси, крестниками Патриарха стали еще 1 600 детей.В 20:00 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II прибудет в Самеба и лично благословит крестников. Детям будут переданы свидетельства о крещении и крестики. Это первое всеобщее крещение в этом году, которое откладывалось из-за пандемии коронавируса.На сегодняшний день у Патриарха 42 984 крестника.Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.

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Патриарх всея Грузии стал крестным отцом для 800 детей В праздник Крещения Господня в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси состоялось массовое крещение детей 2022-06-19T20:17+0400 true PT1M41S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii