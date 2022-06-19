https://sputnik-georgia.ru/20220619/kto-poedet-ot-gruzii-na-detskoe-evrovidenie-2022---nazvano-imya-uchastnika-267611810.html

Кто поедет от Грузии на детское "Евровидение-2022" - названо имя участника

Кто поедет от Грузии на детское "Евровидение-2022" - названо имя участника

Уже пятый год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина" 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T12:32+0400

2022-06-19T12:32+0400

2022-06-19T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Победителем пятого сезона популярного детского вокального конкурса "Ранина" стала 11-летняя Мариам Бигвава из Тбилиси - согласно условиям, она представит Грузию на "Детском Евровидении - 2022".Двадцатый юбилейный конкурс песни "Детское Евровидение — 2022" (Junior Eurovision Song Contest 2022) пройдет в Ереване 11 декабря. На данный момент о своем желании принять участие в конкурсе заявили конкурсанты из десяти стран.В финале Мариам исполнила песню композитора Гоги Цабадзе "Асетиа эс цховреба" ( Такова жизнь)Среди увлечений юной певицы каратэ, велоспорт и плаванье. Мариам играет на национальных струнных инструментах - чонгури и пандури, также на тамтаме и фортепиано.Как призналась победительницы "Ранина", она не представляет свою жизнь без музыки.Награду Мариам Бигвава вручил победитель четвертого сезона "Ранина", участник детского "Евровидения-2021" Нико Каджая.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В прошлом году на конкурсе Грузию представил Нико Каджая , который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.

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