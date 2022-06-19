https://sputnik-georgia.ru/20220619/mozhno-no-ostorozhno-skolkikh-nakazali-v-gruzii-za-marikhuanu-267602974.html

Можно, но осторожно: скольких наказали в Грузии за марихуану?

Можно, но осторожно: скольких наказали в Грузии за марихуану?

Основная часть оштрафованных была в возрасте от 18 до 25 лет 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T09:01+0400

2022-06-19T09:01+0400

2022-06-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. За приобретение, хранение и пересылку марихуаны в малых дозах в Грузии оштрафовали 363 человека в период с 1 января по 11 апреля 2022 года, сообщает МВД Грузии.В Грузии легализовано курение марихуаны в строго определенных законом местах, а ее хранение и приобретение, в том числе для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением. По данным МВД Грузии, в отчетный период сотрудники полиции выявили 365 подобных фактов.Всего к административной ответственности были привлечены 363 человека, из которых две женщины, говорится в сообщении.Наибольшее число фактов хранения и приобретения марихуаны было зафиксировано в Тбилиси (140), Аджарии (61) и Мцхета-Мтианети (59).Основная часть оштрафованных была в возрасте от 18 до 25 лет в регионах и от 26 до 40 лет – в Тбилиси.Кроме того, полиция за курение марихуаны и нахождение под ее воздействием за отчетный период оштрафовала 14 человек, из которых 5 – в Тбилиси.На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.Употребление "травки" запрещено в местах общественного скопления, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориям. Нарушение закона карается штрафом в размере от 800 до 2 тысяч лари.Курить марихуану в Грузии запрещено тем, кто не достиг 21-летнего возраста. Данное преступление также карается в административном порядке штрафом от 500 до 1,5 тысячи лари.За курение марихуаны на работе предусмотрен штраф до 1,5 тысячи лари.

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