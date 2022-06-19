https://sputnik-georgia.ru/20220619/na-zapade-gruzii-muzhchina-zaderzhan-po-obvineniyu-v-ubiystve-soseda-267621072.html

На западе Грузии мужчина задержан по обвинению в убийстве соседа

На западе Грузии мужчина задержан по обвинению в убийстве соседа

Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в соседа из охотничьего ружья, а затем скрылся с места преступления 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T20:51+0400

2022-06-19T20:51+0400

2022-06-19T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Кутаиси 37-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве своего соседа, сообщает пресс-служба ведомства.По данным МВД, обвиняемый был неоднократно судим в прошлом.Следствие установило, что 16 июня в Кутаиси, на улице Парнаваза Мепе, обвиняемый выстрелил в соседа из охотничьего ружья, а затем скрылся с места преступления. Известно, что в прошлом между мужчинами имел место конфликт.Раненый - 43-летний житель Кутаиси, скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.Полиция изъяла охотничье ружье в качестве вещественного доказательства.В случае обвинительного приговора, обвиняемому грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы за "умышленное убийство".

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грузия, новости, происшествия, кутаиси, мвд грузии