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Нет ядерному оружию - Казахстан выступил с инициативой

Нет ядерному оружию - Казахстан выступил с инициативой

По информации генсека ООН Антониу Гутерриша, по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T15:44+0400

2022-06-19T15:44+0400

2022-06-19T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, а конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди."Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в своей статье в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене, сообщил Sputnik Казахстан.Войска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада >>Глава МИД Казахстана отмечает, что, по информации генсека ООН Антониу Гутерриша, по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок.Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.

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