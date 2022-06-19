https://sputnik-georgia.ru/20220619/net-yadernomu-oruzhiyu---kazakhstan-vystupil-s-initsiativoy-267617125.html
Нет ядерному оружию - Казахстан выступил с инициативой
Нет ядерному оружию - Казахстан выступил с инициативой
По информации генсека ООН Антониу Гутерриша, по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T15:44+0400
2022-06-19T15:44+0400
2022-06-19T15:44+0400
в мире
новости
политика
казахстан
нато
атомная бомба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267617104_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_f0e489bf79c09f29177969c8aa514889.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, а конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди."Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в своей статье в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене, сообщил Sputnik Казахстан.Войска НАТО на Украине = российские удары по странам Запада >>Глава МИД Казахстана отмечает, что, по информации генсека ООН Антониу Гутерриша, по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок.Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/13/267617104_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_284e3f1f63e23874d4143503e45f4b0d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, казахстан, нато, атомная бомба
Нет ядерному оружию - Казахстан выступил с инициативой
По информации генсека ООН Антониу Гутерриша, по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок
ТБИЛИСИ, 19 июн - Sputnik. Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план ликвидации ядерного оружия, а конфликт на Украине заставляет задуматься об уязвимости человечества перед этим смертоносным вооружением, считает министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.
"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал он в своей статье в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21-23 июня в Вене, сообщил Sputnik Казахстан
.
Глава МИД Казахстана отмечает, что, по информации генсека ООН Антониу Гутерриша, по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок.
Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.