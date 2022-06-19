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Поножовщина в Рустави - ранены три человека

Поножовщина в Рустави - ранены три человека

Следствие установило, что задержанный в ходе ссоры нанес ножевые ранения трем мужчинам - 28, 30 и 32 лет 19.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-19T15:12+0400

2022-06-19T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полиция Квемо-Картли задержала подростка по обвинению в поножовщине в Рустави, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Инцидент произошел в субботу поздно ночью в 12-м микрорайоне Рустави недалеко от жилого корпуса. По словам очевидцев, драке предшествовала ссора между несколькими молодыми мужчинами.Согласно заявлению, задержанному предъявлено обвинение в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от девяти до тринадцати лет.Следствие установило, что задержанный в ходе ссоры нанес ножевые ранения трем мужчинам - 28, 30 и 32 лет. После чего скрылся с места преступления. Обвиняемый был вскоре задержан полицией в результате оперативно-розыскных мероприятий.Пострадавшие были доставлены в клинику "Рустави", где им оказали соответствующую медицинскую помощь.

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грузия, новости, происшествия, рустави, мвд грузии