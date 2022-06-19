https://sputnik-georgia.ru/20220619/ponozhovschina-v-rustavi---raneny-tri-cheloveka-267616273.html
Поножовщина в Рустави - ранены три человека
Поножовщина в Рустави - ранены три человека
Следствие установило, что задержанный в ходе ссоры нанес ножевые ранения трем мужчинам - 28, 30 и 32 лет 19.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-19T15:12+0400
2022-06-19T15:12+0400
2022-06-19T15:26+0400
грузия
новости
происшествия
рустави
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24611/93/246119325_0:196:2658:1691_1920x0_80_0_0_eb7cabf8ec262e220367695bce728f81.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полиция Квемо-Картли задержала подростка по обвинению в поножовщине в Рустави, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Инцидент произошел в субботу поздно ночью в 12-м микрорайоне Рустави недалеко от жилого корпуса. По словам очевидцев, драке предшествовала ссора между несколькими молодыми мужчинами.Согласно заявлению, задержанному предъявлено обвинение в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от девяти до тринадцати лет.Следствие установило, что задержанный в ходе ссоры нанес ножевые ранения трем мужчинам - 28, 30 и 32 лет. После чего скрылся с места преступления. Обвиняемый был вскоре задержан полицией в результате оперативно-розыскных мероприятий.Пострадавшие были доставлены в клинику "Рустави", где им оказали соответствующую медицинскую помощь.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24611/93/246119325_0:0:2658:1995_1920x0_80_0_0_0cea2deb530b73d524e629a331010830.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, рустави, мвд грузии
Поножовщина в Рустави - ранены три человека
15:12 19.06.2022 (обновлено: 15:26 19.06.2022)
Следствие установило, что задержанный в ходе ссоры нанес ножевые ранения трем мужчинам - 28, 30 и 32 лет
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Полиция Квемо-Картли задержала подростка по обвинению в поножовщине в Рустави, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Инцидент произошел в субботу поздно ночью в 12-м микрорайоне Рустави недалеко от жилого корпуса. По словам очевидцев, драке предшествовала ссора между несколькими молодыми мужчинами.
Согласно заявлению
, задержанному предъявлено обвинение в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от девяти до тринадцати лет.
Следствие установило, что задержанный в ходе ссоры нанес ножевые ранения трем мужчинам - 28, 30 и 32 лет. После чего скрылся с места преступления. Обвиняемый был вскоре задержан полицией в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Пострадавшие были доставлены в клинику "Рустави", где им оказали соответствующую медицинскую помощь.